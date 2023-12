Primul gol a venit târziu în minutul 78, când Vlad Achim a fructificat spectaculos o centrare a lui Mascarenhas. Golul desprinderii a venit în minutul 90, când mingea trimisă din neatenţie de portarul Lukas Zima în spatele lui Vladislav Blănuţă a intrat în plasă.

FCU Craiova are trei victorii consecutive în campionat şi patru în toate competiţiile, a acumulat 27 de puncte şi a urcat pe poziţia a noua a clasamentului.

Sărbătoare la FCU Craiova

La o zi după victoria cu Petrolul Ploiești, clubul din Bănie a organizat o întâlnire a copiilor cu actuali și foști jucători importanți, iar Moș Crăciun le-a oferit cadouri celor mici.

Printre fotbaliștii prezenți la eveniment s-au aflat și Mihai și Florin Costea, care au evoluat în trecut la echipă, cel din urmă având și o stea pe Aleea Vedetelor.

Florin Costea, de partea celor de la FCU Craiova

Florin Costea (38 de ani) a vorbit deschis despre conflictul dintre echipele din Craiova. Fostul jucător a susținut că pentru el adevărata continuatoarea a Craiovei Maxima este trupa lui Adrian Mititelu.

"Pentru mine FCU este Știința adevărată este continuatoarea vechii echipe, am jucat acolo, eu știu că am jucat la adevărata echipă Universitatea, dar respect ce cred alții.

Eu nu am nimic cu echipa lui Mihai Rotaru, pur și simplu spun ce gândesc. Aceeași situație este și la FCSB, eu consider că am jucat la Steaua, în acel sezon, asta cred eu", a spus Florin Costea, potrivit iAMSport.