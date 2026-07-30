KuPS - Universitatea Craiova va fi EXCLUSIV pe VOYO joi, 6 august, de la 20:00

După ce a trecut de ML Vitebsk în primul tur preliminar UEFA Champions League (5-1 la general), Universitatea Craiova a pierdut dubla manșă cu Levski Sofia (2-3 la general) în al doilea tur, motiv pentru care a retrogradat în turul trei preliminar UEFA Europa League.

În faza respectivă a competiției, echipa pregătită de Filipe Coelho o va întâlni pe KuPS, care se află în clipa de față pe primul loc în clasamentul primului eșalon al Finlandei, aflat în plină desfășurare, cu 36 de puncte după 17 etape.

KuPS a avut același parcurs cu al Craiovei în cupele europene până acum: a trecut de primul tur preliminar (4-3 la general cu Vardar) și a pierdut al doilea tur (0-3 vs. Sabah Baku), retrogradând astfel în preliminariile Europa League.

Prima manșă dintre Universitatea Craiova și KuPS va avea loc în Finlanda, pe ”Vare Areena” din Kuopio, stadionul adversarei oltenilor care are o capacitate de 5000 de locuri. KuPS - Craiova va fi, așadar, în direct pe VOYO joi, 6 august, de la 20:00.

KuPS și Craiova se ”antrenează” până la meciul direct în campionat

KuPS o va întâlni pe Gnistan, în runda #18 din Veikkausliiga, primul eșalon al Finlandei, sâmbătă, pe 1 august, de la 19:00. Duelul are loc la Helsinki, pe ”Markku.fi Areena”.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova va primi vizita tot sâmbătă, dar de la 21:30, celor de la Petrolul Ploiești în Bănie, pe stadionul ”Ilie Oană”. Confruntarea va fi LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.