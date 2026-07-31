De la un Logan împrumutat la Tesla de 1.000 CP. Povestea lui Dominic Marcu la Trofeul Sinaia

Pentru Dominic Marcu, Trofeul Sinaia înseamnă întreaga sa carieră în motorsport. A debutat aici în 2013, cu o Dacia Logan împrumutată, a muncit ierni întregi ca instructor de schi pentru a putea reveni la start, iar ulterior a transformat etapa de acasă într-un laborator pentru proiectele sale electrice. 13 ani mai târziu, în acest weekend, Dominic ia startul cu un model de 1.000 de cai putere și visează la o victorie în clasamentul general. Povestea sa în automobilism nu poate fi separată de Sinaia, locul său de naștere. Pe traseul care urcă prin stațiunea prahoveană a debutat, a obținut prima victorie și a parcurs drumul de la o mașină împrumutată la una dintre cele mai puternice mașini electrice de competiție. Sursă foto: arhivă personală Dominic Marcu

Prima sa participare aici a avut loc în 2013, la volanul unei Dacia Logan pe care nu o deținea. Doi ani mai târziu, în 2015, a venit la Sinaia cu un Citroën Saxo VTS, tot împrumutat, și a obținut prima victorie din carieră, la categoria N1. „Am debutat în 2013, cu o Dacia Logan împrumutată, iar în 2015 am câștigat pentru prima dată categoria N1, cu un Citroën Saxo VTS. Nici aceea nu era mașina mea. Abia în 2016 am reușit să îmi cumpăr prima mașină de curse, tot un Citroën Saxo VTS”, povestește pilotul din Sinaia. Între 2013 și 2019, Dominic Marcu a participat numai la etapa de la Sinaia. Nu avea resursele necesare pentru un sezon complet, astfel că își concentra întregul buget într-un singur weekend de concurs. Banii pentru participare îi strângea în lunile de iarnă, lucrând ca instructor de schi. Un sezon întreg de muncă pe pârtie îi oferea șansa de a reveni vara la cursa sa de acasă.

„Până în 2019 am concurat doar la Sinaia. Nu aveam buget pentru alte etape, așa că munceam ca instructor de schi pe tot parcursul iernii pentru a strânge banii necesari participării. Sinaia era singura mea cursă din an și făceam toate eforturile pentru a fi prezent la start”, spune pilotul. Chiar dacă participa o singură dată pe sezon, rezultatele au venit constant. Dominic a încheiat de fiecare dată pe podiumul categoriei sale, acumulând experiență pe unul dintre cele mai tehnice și spectaculoase trasee de viteză în coastă din România. Începutul erei electrice Un nou capitol a început în 2020, când Dominic și-a îndreptat atenția către automobilele electrice. Din acel moment a reușit să participe la sezoane complete, însă Trofeul Sinaia a rămas reperul principal al proiectului său. Prima apariție cu o mașină electrică pe traseul de acasă a venit în 2021, la volanul unui MINI Cooper SE. Pentru pilot, momentul a reprezentat trecerea de la anii în care lupta să adune bugetul unei singure etape la o nouă etapă a carierei, construită în jurul tehnologiei electrice. În 2022, Dominic și echipa sa au construit ceea ce prezintă drept prima Tesla Model 3 de curse din Europa. Mașina a fost pilotată la Sinaia timp de trei ediții consecutive, până în 2024 inclusiv.

În fiecare dintre acești ani, Dominic și-a câștigat categoria și a încheiat în primele zece poziții ale clasamentului general. În paralel, timpii săi au devenit tot mai buni, iar diferența față de automobilele convenționale de top s-a redus de la o ediție la alta. „Cu fiecare participare am încercat să îmbunătățim mașina și să fim mai rapizi. Am câștigat mereu categoria și am intrat în top 10 la general. Pentru noi, Sinaia a fost locul în care am putut măsura în fiecare an progresul proiectului electric”, explică Dominic. De la Logan la Tesla Model S Plaid În 2025, pilotul a venit pentru prima dată la Trofeul Sinaia cu Tesla Model S Plaid. Noua mașină a reprezentat cel mai important salt tehnologic din proiectul său și punctul culminant al unei evoluții începute cu doisprezece ani înainte.

Rezultatul a fost cel mai bun obținut de Dominic la Sinaia, a fost primul în categoria sa, al treilea cel mai rapid turism și poziția a opta în clasamentul general al etapei. Același traseu pe care debutase cu o Dacia Logan împrumutată l-a găsit, în 2025, la volanul unei Tesla de aproximativ 1.000 de cai-putere, în luptă cu cele mai rapide mașini ale competiției. „De la an la an mi-am îmbunătățit timpul și am urcat în clasament. În 2025 am câștigat categoria, am fost al treilea cel mai rapid turism și am încheiat pe locul opt la general. Dacă mă uit în urmă, Sinaia spune aproape toată povestea mea, de la debutul cu o mașină împrumutată până la performanțele obținute cu Tesla Model S Plaid.” Pentru Dominic Marcu, Trofeul Sinaia nu este doar o cursă din calendarul competițional. Este locul pentru care a muncit ierni întregi, singura etapă la care își permitea cândva să participe și traseul pe care fiecare generație de mașini i-a arătat cât de mult a progresat. De la Logan la Citroën Saxo, apoi de la MINI Cooper SE la Tesla Model 3 și Model S Plaid, istoria sa la Sinaia este povestea unei evoluții construite cu răbdare, sacrificii și ambiția de a reveni în fiecare an mai rapid. Aproape 90 de piloți vor lua startul în perioada 1-2 august la Trofeul Sinaia, a cincea etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă și singura care se desfășoară exclusiv pe traseu urban. Printre cei care au confirmat prezența se numără Jerome France, Radu Benea, Octavian Ciovică, Dragoș Savloschi sau Marco Leu. Fanii vor mai avea ocazia să vadă în acțiune de la monoposturi și până la modele precum Ferrari 488 Challenge, Porsche 911 sau Skoda RXX.