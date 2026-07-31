Deși Sky Sports a anunțat că brazilianul va rămâne pe Santiago Bernabeu și după această perioadă de mercato, conducerea clubului ar fi decis să înăsprească tonul în negocierile pentru prelungirea contractului.

Actuala înțelegere a atacantului în vârstă de 26 de ani expiră pe 30 iunie 2027. Cele două părți discută de mai multe luni, însă nu au ajuns la un acord în privința salariului.

Real Madrid i-a transmis un ultimatum lui Vinicius

Potrivit Marca, oficialii madrileni i-au transmis anturajului jucătorului că ultima ofertă este definitivă. Real Madrid nu intenționează să mărească suma și nici să înceapă o nouă rundă de negocieri în alte condiții.

Vinicius are două variante, după cum Sport.ro v-a prezentat în trecut: acceptă propunerea și își prelungește contractul sau va fi pus pe lista de transferuri în această vară. Campioana Spaniei nu vrea să riște să îl piardă gratis în 2027, iar din ianuarie brazilianul ar putea negocia cu alte cluburi.

Vinicius ar solicita un salariu apropiat sau superior celui încasat de Kylian Mbappe. Sky Sports a relatat că brazilianul câștigă 15 milioane de euro net pe sezon, în timp ce Real Madrid i-ar fi oferit 20 de milioane. Pretențiile sale s-ar ridica la aproximativ 30 de milioane de euro.

Ajuns la Real Madrid în 2018, Vinicius Jr a bifat până la momentul redactării acestui articol 375 de meciuri în tricoul „blanco”, 128 de goluri și 100 de assisturi.

Vini Jr și-a făcut operații cosmetice