Patronul FCSB a oferit mai multe declarații la finalul ceremoniei și a făcut o dezvăluire despre terenul pe care se află lăcașul de cult.

Finanțatorul campioanei României a recunoscut că a refuzat în trecut o ofertă de șase milioane de euro pentru terenul respectiv, preferând să continue proiectul început în urmă cu mai mulți ani.

„Am avut ofertă de 6 milioane de euro pentru terenul ăsta și nu l-am dat, am făcut biserică”, a declarat Gigi Becali.

Becali a refuzat o ofertă de 6 milioane de euro

Omul de afaceri a explicat că valoarea zonei a crescut spectaculos de la momentul începerii construcției.

Dacă atunci metrul pătrat costa aproximativ 100 de euro, acum prețul a ajuns la aproximativ 1.000 de euro.

Becali estimează că investiția totală va ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro după finalizarea completă a lucrărilor.

„Când a început construcția bisericii, terenul era 100 de euro metrul pătrat. Acum este 1.000. Până la final probabil mă va costa 20 de milioane, cu tot cu terenul”, a spus patronul FCSB.

Slujba de sfințire a început la ora 08:00 și a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

După această etapă, în biserică pot avea loc slujbe religioase, iar ceremonia completă de târnosire este programată peste aproximativ doi ani.