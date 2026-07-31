Patronul roș-albaștrilor s-a arătat optimist cu privire la șansele la titlu pe care le are FCSB, singura echipă cu punctaj maxim după două etape în Superligă.
Gigi Becali o vede pe FCSB favorită în Superligă
Gigi Becali a spus inițial că FCSB se va lupta de la egal la egal cu Universitatea Craiova, după care a recunoscut amuzat că din mândrie își consideră propria echipă favorită.
Becali i-a numit, ulterior, pe adolescenții Alexandru Stoian (18 ani) și Ricardo Pădurariu (19) drept fotbaliștii capabili să o conducă pe FCSB către titlu.
Stoian și Pădurariu, pariurile lui Becali
„Eu cred că ne batem cu Craiova la campionat, dar nu înseamnă că dacă a făcut Târnovnau ce a făcut... măcar dacă mi-ar fi știrbit mândria. Mândria e greu să fie știrbită, că e păcat greu și patimă. Mândria e mândria și atunci numărul 1 FCSB e favorită să fie campioană (n.r.- râde).
(...) Pădurariu și cu Stoian vor câștiga campionatul. Ăștia vor fi de bani mulți”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la Play On Sport, în exclusivitate pe VOYO.
FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi a părăsit cupele europene. Fosta campioană a României a fost învinsă și în tur, scor 2-3 pe Ghencea.
Caseta meciului
- FK AUDA: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (Aranda 64') - Bongemba (M. Fofana 82'), Y. Traore, W. Fofana - Daskevics (Appiah 66'), K. Kone, Diedhiou (Kragliks 86'). ANTRENOR: Didier Zanetti
- FCSB: Târnovanu - V. Creţu (Stoian 46'), Dawa, Duarte, Pădurariu - Boutoutaou (M. Toma 67'), Radunovic (Joao Paulo 46'), Fl. Tănase (Gnahore 77') - Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu. ANTRENOR: Marius Baciu
- Au marcat: Diedhiou 45+2', 67', Kone 84' și Hrvoj 90+3' / Joao Paulo 58'
- Cartonaşe galbene: Arroyo 33', Diedhiou 46' / Dawa 34'
- Arbitru: Tom Owen (Ţara Galilor)
Pentru FCSB urmează meciul de pe teren propriu, contra Farului, din etapa a treia. Confruntarea se va disputa pe Stadionul „Arcul de Triumf”, luni, 3 august, de la 21:30.