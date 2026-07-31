Ce transferuri face U Cluj după eliminarea din Europa!? Jucătorii, ceruți de Cristiano Bergodi pentru cucerirea unui trofeu

Ce transferuri face U Cluj după eliminarea din Europa!? Jucătorii, ceruți de Cristiano Bergodi pentru cucerirea unui trofeu Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Cluj, final în Conference League.

TAGS:
U ClujCristiano Bergodibrann - U Clujtransferuri U ClujConference League
Din articol

Final de poveste pentru Universitatea Cluj în Conference League, iar de acum atenția ardelenilor se îndreaptă doar către întrecerile interne, către Superliga României și Cupa României. Cristiano Bergodi își dorește să aibă parte de o stagiune în care să cucerească și un trofeu, iar după returul cu Brann, scor 1-3, a transmis un mesaj.

Antrenorul italian a declarat la nivel public, la conferința de presă de la finalul confruntării din Norvegia, că își dorește un lot cât mai bun, solid, valoros și bine articulat, alături de care să poată să aibă un parcurs cât mai bum.

U Cluj, transferuri la cerința lui Cristiano Bergodi? Antrenorul vrea întărirea lotului

Astfel, Cristiano Bergodi a afirmat că așteaptă să îi fie aduși jucători, să fie făcute achiziții, chiar dacă acum Universitatea Cluj nu mai poate spune că are și ”presiunea” confruntărilor din competițiile europene.

Se pare că oamenii din conducerea clujenilor consideră că lotul este suficient de bun la ora actuală și suficient de numeros, dar nu de aceeași părere este și Cristiano Bergodi care, iată, a decis să își spună dorințele la nivel public.

”Trebuie făcut ceva pentru că lotul pe care îl avem trebuie îmbunătățit. Eu lucrez cu ce am la dispoziție, este normal. Nu vreau acum să comentez despre lot, eu zic doar că trebuie îmbunătățit.

Conducătorii pot avea o altă idee, dar eu consider că lucrurile stau așa. Nu este suficient un lot de 15 jucători”, a spus Cristiano Bergodi la finalul confruntării Brann – U Cluj, 3-1.

U Cluj, final de parcurs în Europa fără victorie

U Cluj a disputat primele meciuri în Europa, în Europa League, contra celor de la Dinamo Kiev, de care a fost învinsă la penalty-uri în jocul retur, din România (0-0 în tur, 1-1 în retur, 3-5 la loviturile de departajare.

A urmat experiența din Conference League, dar pe care U Cluj a încheiat-o tot fără victorie. În tur, confruntarea cu Brann s-a încheiat 2-2, după ce nordicii au condus cu 2-0, iar în duelul retur s-a impus, așadar, Brann, scor 3-1.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristiano Bergodi, părere sinceră despre portarul Michail, după prestația din partida Brann – U Cluj
Cristiano Bergodi, părere sinceră despre portarul Michail, după prestația din partida Brann – U Cluj
Cristiano Bergodi știe cum se poate trece U Cluj de SK Brann: ”Întotdeauna le zic”
Cristiano Bergodi știe cum se poate trece U Cluj de SK Brann: ”Întotdeauna le zic”
Cristiano Bergodi, reacție dură după eșecul suferit de Universitatea Cluj la Sfântu Gheorghe
Cristiano Bergodi, reacție dură după eșecul suferit de Universitatea Cluj la Sfântu Gheorghe
Sepsi - U Cluj 1-0 | Covăsnenii, victorie mare în fața vicecampioanei României
Sepsi - U Cluj 1-0 | Covăsnenii, victorie mare în fața vicecampioanei României
ULTIMELE STIRI
Încă un episod din „telenovela” Vinicius Junior
Încă un episod din „telenovela” Vinicius Junior
Barcelona pregătește cel mai scump transfer din istoria clubului: totul pentru Julian Alvarez!
Barcelona pregătește cel mai scump transfer din istoria clubului: totul pentru Julian Alvarez!
Mesajul transmis de Dinamo, după ce Constantin Covaciu a murit în accidentul de la Câmpulung
Mesajul transmis de Dinamo, după ce Constantin Covaciu a murit în accidentul de la Câmpulung
Exclusă din toate competițiile, o echipă de legendă a fost cumpărată pentru doar un euro!
Exclusă din toate competițiile, o echipă de legendă a fost cumpărată pentru doar un euro!
Înfrângerile FCSB cu FK Auda intră direct în topul umilințelor în cupele europene pentru echipa lui Gigi Becali
Înfrângerile FCSB cu FK Auda intră direct în topul umilințelor în cupele europene pentru echipa lui Gigi Becali
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După eliminarea din Conference League, Gigi Becali a anunțat transferul în direct

După eliminarea din Conference League, Gigi Becali a anunțat transferul în direct

FK Auda - FCSB 4-1 a fost în direct pe VOYO | 'Audat' patru la Riga. Fosta campioană, eliminată din Conference League

FK Auda - FCSB 4-1 a fost în direct pe VOYO | 'Audat' patru la Riga. Fosta campioană, eliminată din Conference League

Câți bani a pierdut Gigi Becali, după Auda - FCSB 4-1: „Intram în Champions League”

Câți bani a pierdut Gigi Becali, după Auda - FCSB 4-1: „Intram în Champions League”

Gigi Becali a intervenit în direct după Auda - FCSB și s-a dezlănțuit: ”Nu ai cum să câștigi cu un așa jucător. El nu vrea!”

Gigi Becali a intervenit în direct după Auda - FCSB și s-a dezlănțuit: ”Nu ai cum să câștigi cu un așa jucător. El nu vrea!”

Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”

Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”

După 1-4 cu Auda, Gigi Becali a numit cei doi fotbaliști care o vor face pe FCSB campioană: „Vor fi de bani mulți”

După 1-4 cu Auda, Gigi Becali a numit cei doi fotbaliști care o vor face pe FCSB campioană: „Vor fi de bani mulți”



Recomandarile redactiei
Încă un episod din „telenovela” Vinicius Junior
Încă un episod din „telenovela” Vinicius Junior
Înfrângerile FCSB cu FK Auda intră direct în topul umilințelor în cupele europene pentru echipa lui Gigi Becali
Înfrângerile FCSB cu FK Auda intră direct în topul umilințelor în cupele europene pentru echipa lui Gigi Becali
Mesajul transmis de Dinamo, după ce Constantin Covaciu a murit în accidentul de la Câmpulung
Mesajul transmis de Dinamo, după ce Constantin Covaciu a murit în accidentul de la Câmpulung
Barcelona pregătește cel mai scump transfer din istoria clubului: totul pentru Julian Alvarez!
Barcelona pregătește cel mai scump transfer din istoria clubului: totul pentru Julian Alvarez!
Palmă pentru fotbalul românesc! Clubul retrogradat din Superligă se desființează
Palmă pentru fotbalul românesc! Clubul retrogradat din Superligă se desființează
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, la U Cluj? Reacția clubului + primul transfer: ”E jucătorul nostru din vară”
Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, la U Cluj? Reacția clubului + primul transfer: ”E jucătorul nostru din vară”
Aceasta este echipa Universității Cluj care speră să oprească supremația CFR-ului. Veniri importante la trupa lui Neluțu Sabău
Aceasta este echipa Universității Cluj care speră să oprească supremația CFR-ului. Veniri importante la trupa lui Neluțu Sabău 
CITESTE SI
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății

stirileprotv Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină, azi, 30 iulie 2026. Prețurile afișate de Petrom, OMV și MOL

stirileprotv Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină, azi, 30 iulie 2026. Prețurile afișate de Petrom, OMV și MOL

Fitch va anunța vineri dacă retrogradează România la „junk”. Bolojan: Din primăvară avem probleme generate de PSD

stirileprotv Fitch va anunța vineri dacă retrogradează România la „junk”. Bolojan: Din primăvară avem probleme generate de PSD

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!