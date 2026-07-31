Ce transferuri face U Cluj după eliminarea din Europa!? Jucătorii, ceruți de Cristiano Bergodi pentru cucerirea unui trofeu

Final de poveste pentru Universitatea Cluj în Conference League, iar de acum atenția ardelenilor se îndreaptă doar către întrecerile interne, către Superliga României și Cupa României. Cristiano Bergodi își dorește să aibă parte de o stagiune în care să cucerească și un trofeu, iar după returul cu Brann, scor 1-3, a transmis un mesaj. Antrenorul italian a declarat la nivel public, la conferința de presă de la finalul confruntării din Norvegia, că își dorește un lot cât mai bun, solid, valoros și bine articulat, alături de care să poată să aibă un parcurs cât mai bum.

U Cluj, transferuri la cerința lui Cristiano Bergodi? Antrenorul vrea întărirea lotului Astfel, Cristiano Bergodi a afirmat că așteaptă să îi fie aduși jucători, să fie făcute achiziții, chiar dacă acum Universitatea Cluj nu mai poate spune că are și ”presiunea” confruntărilor din competițiile europene. Se pare că oamenii din conducerea clujenilor consideră că lotul este suficient de bun la ora actuală și suficient de numeros, dar nu de aceeași părere este și Cristiano Bergodi care, iată, a decis să își spună dorințele la nivel public.

”Trebuie făcut ceva pentru că lotul pe care îl avem trebuie îmbunătățit. Eu lucrez cu ce am la dispoziție, este normal. Nu vreau acum să comentez despre lot, eu zic doar că trebuie îmbunătățit. Conducătorii pot avea o altă idee, dar eu consider că lucrurile stau așa. Nu este suficient un lot de 15 jucători”, a spus Cristiano Bergodi la finalul confruntării Brann – U Cluj, 3-1. U Cluj, final de parcurs în Europa fără victorie U Cluj a disputat primele meciuri în Europa, în Europa League, contra celor de la Dinamo Kiev, de care a fost învinsă la penalty-uri în jocul retur, din România (0-0 în tur, 1-1 în retur, 3-5 la loviturile de departajare. A urmat experiența din Conference League, dar pe care U Cluj a încheiat-o tot fără victorie. În tur, confruntarea cu Brann s-a încheiat 2-2, după ce nordicii au condus cu 2-0, iar în duelul retur s-a impus, așadar, Brann, scor 3-1.