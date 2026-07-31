Microbuzul în care s-ar fi aflat 16 jucători și membri ai staffului echipei secunde a lui Dinamo a ieșit de pe carosabil și a intrat violent într-un copac.

În urma acestui accident, doctorul Constantin Covaciu și-a pierdut viața, așa cum a anunțat Dinamo prin intermediul comunicatului oficial. Adrian Ropotan a ajuns la spital cu fracturi, iar șoferul microbuzului este și el în stare gravă.

Dinamo a postat și un mesaj pe rețelele de socializare pentru a-și exprima regretul față de pierderea lui Constantin Covaciu, cel care a fost membru în staff-ul medical al echipei din ”Ștefan cel Mare”, acolo unde a lucrat cu generații întregi de jucători.

Dinamo, mesaj după decesul lui Constantin Covaciu

„Odihnește-te în pace, Constantin Covaciu!

Cu toții am fost profund afectați de aflarea veștii legate de trecerea la cele veșnice a domnului Constantin Covaciu.

Fost jucător profesionist de fotbal la Sportul Studențesc, Constantin Covaciu a venit în staff-ul medical al clubului Dinamo în mandatul lui Ioan Andone, iar din momentul acela a rămas în cadrul clubului.

De-a lungul anilor a făcut parte din staff-ul medical al primei echipe, al echipei secunde și a Centrului de Copii și Juniori.

În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istorie a clubului.

Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și va fi alături de aceasta cu tot ce este necesar în această perioadă dificilă”, a transmis Dinamo.