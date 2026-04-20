Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Gigi Becali l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș în ultimele săptămâni, contestând faptul că Mirel Rădoi continuă să îl titularizeze la FCSB pe închizătorul de 36 de ani.

Vlad Chiricheș, replică după declarațiile lui Gigi Becali

Rădoi nu a ținut cont de declarațiile lui Becali și l-a folosit pe Chiricheș și la victoria cu Farul (3-2). După meci, Gigi Becali a spus că se bucură că mijlocașul s-a accidentat și că ar putea fi indisponibil în meciurile rămase din acest sezon.

Chiricheș a reacționat după joc, anunțând că nu mai poate rămâne la FCSB în actualele condiții. Fostul jucător de la Tottenham și Napoli a vorbit și despre lipsa de recunoștință.

"Ce e de spus? Am încercat să evit să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător, dar cred că în fotbal nu există recunoștință. Dacă ești bun, toată lumea se bucură. Dacă nu, ești la revedere.

Am jucat la un nivel foarte bun pe parcursul carierei, dar asta nu contează în prezent. Să vorbesc de o retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta! Îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere. Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Mi-e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că eu nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să-mi spună ce am de făcut. Da, clar că e patronul echipei și poate să mă dea afară. Dar, în afară de asta, eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel, s-a văzut că am fost acolo în echipă și mă bucur de asta.

Dacă pot schimba situația? Nu. După un alt meci să vii cu o astfel de declarație de genul ăsta, nu mai e nimic de schimbat, e clar", a spus Vlad Chiricheș.