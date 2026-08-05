Negocierile dintre Vinicius și Real Madrid se apropie de final!

Vinicius Junior (26 de ani) este foarte aproape să semneze prelungirea contractului cu Real Madrid, după aproape un an de negocieri.
Vinicius Junior, la un pas de prelungirea angajamentului cu Real Madrid
Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Matteo Moretto, citat de Transfer News Live, și confirmată inclusiv de Marca. Cunoscuta publicație spaniolă a titrat: „Apropiații lui Vinicius sunt încrezători pentru o reînnoire”.
Starul brazilian s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții „Los Blancos”, avându-l alături pe agentul său. Discuțiile au fost pozitive, iar părțile sunt foarte aproape să ajungă la un acord.
Ultimele informații indică o creștere a ofertei de prelungire a contractului pentru Vinicius la un salariu 22 de milioane de euro pe an. Remunerația sa, în prezent, este de 15 milioane de euro.
Omul decisiv în succesul madrilenilor
Vinicius și-a câștigat statutul de legendă pentru Real Madrid. A jucat în alb 375 de meciuri, în care a marcat 128 de goluri și a pasat decisiv de 100 de ori.
Vinicius a obținut alături de Real Madrid 14 trofee, printre care trei La Liga și două Champions League. În majoritatea cazurilor, brazilianul a fost principala armă a madrilenilor în succesele adjudecate.
- 140.000.000 de euro este cota de piață a lui Vinicius Junior, potrivit Transfermarkt.