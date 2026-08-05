Negocierile dintre Vinicius și Real Madrid se apropie de final!

Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Matteo Moretto, citat de Transfer News Live , și confirmată inclusiv de Marca . Cunoscuta publicație spaniolă a titrat: „Apropiații lui Vinicius sunt încrezători pentru o reînnoire” .

Vinicius Junior (26 de ani) este foarte aproape să semneze prelungirea contractului cu Real Madrid, după aproape un an de negocieri.

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Starul brazilian s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții „Los Blancos”, avându-l alături pe agentul său. Discuțiile au fost pozitive, iar părțile sunt foarte aproape să ajungă la un acord.

Ultimele informații indică o creștere a ofertei de prelungire a contractului pentru Vinicius la un salariu 22 de milioane de euro pe an. Remunerația sa, în prezent, este de 15 milioane de euro.

Omul decisiv în succesul madrilenilor

Vinicius și-a câștigat statutul de legendă pentru Real Madrid. A jucat în alb 375 de meciuri, în care a marcat 128 de goluri și a pasat decisiv de 100 de ori.

Vinicius a obținut alături de Real Madrid 14 trofee, printre care trei La Liga și două Champions League. În majoritatea cazurilor, brazilianul a fost principala armă a madrilenilor în succesele adjudecate.