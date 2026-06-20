Din Liga 2 direct titular la FCSB! Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru noul sezon

Gigi Becali pregătește o mutare surprinzătoare pentru noul sezon. Ricardo Pădurariu, fundaș de 19 ani, are șanse mari să devină titular pentru a bifa regula U21.

Finanțatorul campioanei a hotărât să se bazeze în flancul stâng pe Ricardo Pădurariu, jucător revenit după un sezon solid în Liga 2, la Corvinul (33 de meciuri, trei goluri). Tânărul fotbalist ar urma să îi ia locul în primul 11 lui Risto Radunovic.

„Pădurariu cică e foarte bun. S-ar putea să fie foarte bun și să jucăm cu el U21. Târnovanu va fi titular. Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu e problemă de bani, dar nu-i găsim”, a transmis Gigi Becali, potrivit Digisport.

Cota de piață a lui Ricardo Pădurariu se ridică la 550.000 de euro, iar parcursul său internațional include selecții la toate reprezentativele de juniori ale României, de la U15 până la U19.