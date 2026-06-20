Din Liga 2 direct titular la FCSB! Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru noul sezon

Din Liga 2 direct titular la FCSB! Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru noul sezon Fotbal intern
SPORT.RO
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Decizie surprinzătoare luată de Gigi Becali.

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FCSBGigi BecaliRicardo Padurariu
Din articol

Gigi Becali pregătește o mutare surprinzătoare pentru noul sezon. Ricardo Pădurariu, fundaș de 19 ani, are șanse mari să devină titular pentru a bifa regula U21.

Finanțatorul campioanei a hotărât să se bazeze în flancul stâng pe Ricardo Pădurariu, jucător revenit după un sezon solid în Liga 2, la Corvinul (33 de meciuri, trei goluri). Tânărul fotbalist ar urma să îi ia locul în primul 11 lui Risto Radunovic.

„Pădurariu cică e foarte bun. S-ar putea să fie foarte bun și să jucăm cu el U21. Târnovanu va fi titular. Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu e problemă de bani, dar nu-i găsim”, a transmis Gigi Becali, potrivit Digisport.

Cota de piață a lui Ricardo Pădurariu se ridică la 550.000 de euro, iar parcursul său internațional include selecții la toate reprezentativele de juniori ale României, de la U15 până la U19.

  • Ricardo padurariu
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Gigi Becali a lămurit situația lui Târnovanu

Totodată, Becali a lămurit situația din poartă, garantând că Ștefan Târnovanu va rămâne la echipă.

„Târnovanu nu are (n.r. oferte). Ce vedeți voi alea… Eu nu mă supăr pe ei că sunt tineri și mai vorbesc aiurea. Contractul e contract, eu îl respect, nu înșel. Ca atare, trebuie să respecte și ei contractul”, a mai spus Becali.

Cu o cotă de piață de 3 milioane de euro, Târnovanu mai are contract cu FCSB până în vara anului 2028.

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