Gigi Becali a dezvăluit salariul uriaș pe care îl are Chiricheș la FCSB: „Nu îmi convine!”

În timpul meciului cu Oțelul Galați, Chiricheș a comis erori grave, inclusiv o pasă greșită care a dus la primul gol marcat de Juri Cisotti. Becali a explicat că, deși ar fi putut critica mai dur performanța fundașului, a ales să fie mai reținut din respect pentru contribuțiile anterioare ale acestuia.

Gigi Becali: „Îmi țin cuvântul”

Becali a mai menționat că Chiricheș are un salariu de 30.000 de euro pe lună și poate câștiga mai mult de 500.000 de euro anual cu primele incluse.

Deși dezamăgit de gafele comise de Chiriche, Becali a declarat că își respectă întotdeauna contractele și promisiunile, chiar dacă uneori acestea nu îi sunt pe plac. Omul de afaceri a reiterat că, în ciuda gafelor comise de Chiricheș, nu va încălca acordul contractual.

„De ce să fie supărat Chiricheș? Nici măcar nu l-am criticat la ce a făcut, din bun simț nu l-am criticat. Puteam să fiu mai dur la ce a făcut, a dat cinci mingi la adversar. Am câștigat bani cu el și din respect pentru el am zis gata.

Nu puteam să nu spun adevărul, omitem să spunem adevărul? Are 30.000 de euro salariu, face mai mult de 500.000 de euro cu prime. Nu îmi pare rău, am luat pe el 10 milioane de euro, i-am mai dat ceva înapoi.

Eu respect contractele, de aia am discernământ și minte. Când pun mâna dreaptă pe hârtie să semneze și mintea negociază trebuie să știu că mă țin de cuvânt cu ce spun acolo. Mi-am bătut vreodată joc de vreun jucător, ce am promis am făcut.

Am promis, ce e da e da și ce e nu e nu. De aia sunt om, să îmi țin cuvântul dat. Nu îmi convine asta, dar nu am ce face. Am semnat, ia tată banuții”, a mai spus patronul", a declarat Gigi Becali, conform Fanatik.

Basarab Panduru: "Chiricheș se face de râs dacă va continua așa"

Fostul jucător al Stelei, Basarab Panduru, a criticat aspru prestația lui Chiricheș. Fostul internațional consideră că gafele acestuia au fost impardonabile.

"S-ar putea ca Vlad Chiricheș să aibă o explicație, dar atât de slab, indiferent cât stai, nu poți să joci. Să dai trei pase la adversar, două de gol... rar vezi ca un căpitan să îi dea celuilalt căpitan pasă de gol. Numai aici vezi, Chiricheș dă pasă de gol pentru Cisotti. Imediat, după un minut, iar pasă de gol.

În repriza a doua, iar pasă de gol, numai că nu s-a mai dat gol. Mie mi se pare că te faci de râs dacă continui așa. Nu poți continua așa. Ce a fost în seara asta e de neconceput pentru Chiricheș. Nu e ușor să mai speri că vei mai juca. La vârsta lui, dacă stai pe bancă, n-ai cum să fii în formă niciodată, dar greșelile astea, la valoarea lui, nu ai cum să le faci", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

FCSB a început sezonul din Liga 1 cu două remize și un eșec, iar campioana României are doar două puncte.

Meciul campioanei României, returul cu Maccabi Tel Aviv, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor este LIVE AICI.