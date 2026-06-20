Preparatorul fizic german l-a numit imediat pe Iasmin Latovlevici, cu care a lucrat în primul ”mandat” al lui Lareunțiu Reghecampf la FCSB.

Nu i-a uitat nici pe Vlad Chiricheș sau Florin Gardoș, alți jucători importanți pentru istoria recentă a fostei campioane a României.

Thomas Neubert: ”Latovlevici a fost o bestie”

„Sunt multe, multe nume din România care m-au impresionat. Fizic m-a impresionat foarte mult Iasmin Latovlevici, a fost o bestie

Îmi place foarte mult și Vlad Chiricheș, este un model pentru orice jucător tânăr. Disciplinat din toate punctele de vedere, și fizic, e extraordinar de bun!

Mi-au mai plăcut Florin Gardoș și Florinel Coman, foarte bine făcuți amândoi. De fapt, nu există jucători care să nu-mi fi plăcut”!”, a spus Neubert, potrivit GSP.ro.

Thomas Neubert a revenit la FCSB

Pentru Neubert va fi al patrulea mandat la FCSB în calitate de preparator fizic, după cele din perioadele 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Într-un interviu acordat luna trecută pentru PRO TV, Thomas Neubert spunea că a fost ofertat de alte cluburi din Superliga după plecarea de la FCSB, însă a refuzat.

"Nu am mai avut nicio discuție cu cei din conducerea lui FCSB. Cu jucătorii am mai discutat. Am mai avut oferte, întrebări din Liga 1, dar am refuzat", a spus Thomas Neubert, pentru PRO TV.