Semnal de alarmă tras de Cristi Chivu după remiza cu AC Milan din Australia: „Avem doar patru”

„Este un amical, un meci de august în care condiția fizică, atât a noastră, cât și a lor, nu este la un nivel maxim. Încercăm să facem lucruri bune și să dăm tot ce avem, chiar dacă picioarele nu sunt foarte proaspete” , a spus antrenorul formației milaneze.

Derby-ul milanez jucat la Antipozi s-a încheiat fără învingător, iar tehnicianul nerazzurrilor a vorbit despre cum decurg lucrurile la Inter în această perioadă.

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Probleme de efectiv în defensiva nerazzurrilor

Tehnicianul român a primit și o veste neplăcută. Fundașul Yann Bisseck a suferit o accidentare, complicând și mai mult situația din compartimentul defensiv, unde opțiunile sunt deja limitate.

„Păstrez doar faptul că jucătorii mei sunt sănătoși, cu excepția lui Bisseck, care a suferit o contuzie puternică la cap: restul contează mai puțin”, a transmis Cristi Chivu.

Chestionat în privința lui Benjamin Pavard și a opțiunilor limitate din apărare, românul a remarcat o dată în plus evoluțiile fotbaliștilor prezenți în lotul deplasat la Antipozi.

„Vorbesc despre el, despre Bisseck, despre Bastoni și despre Carlos, vorbesc despre cei care sunt aici în acest moment: avem doar patru. Fac o treabă excelentă și se implică la maximum. Sunt fericit pentru toți, pentru că am reușit să le oferim minute în plus fiecăruia dintre ei

Pio și Bonny? Au demonstrat-o anul trecut, și-au câștigat locul în acest lot, sunt campioni ai Italiei. Sunt doi tineri cu mare talent și perspectivă, nu trebuie să uităm că ne-au ajutat enorm”, a mai spus Chivu.