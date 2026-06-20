Fostul internațional de juniori a devenit liber de contract, deși înțelegerea inițială cu echipa din Oradea era până în vara lui 2027.

Speranță cândva la FCSB, atacantul central Andreas Chirițoiu (22 de ani) s-a despărțit acum și de divizionara secundă FC Bihor.

”Mulțumim, Andreas Chirițoiu!

FC Bihor Oradea îi mulțumește jucătorului Andreas Chirițoiu pentru profesionalismul, implicarea și contribuția adusă în cele două sezoane petrecute în tricoul roș-albastru.

Atacantul a evoluat pentru FC Bihor într-o perioadă importantă de reconstrucție și afirmare a echipei, reușind să își pună amprenta prin evoluții constante și goluri importante.

Per total, Andreas Chirițoiu a lăsat în urma sa un bilanț de 17 goluri marcate în culorile FC Bihor, fiind un jucător care a contribuit la evoluția echipei prin muncă, determinare și spirit ofensiv.

Clubul FC Bihor Oradea îi transmite mulțumiri pentru activitatea depusă și îi urează mult succes în continuare în cariera sa de fotbalist!”, a anunțat gruparea bihoreană din Liga 2.

Mihai Stoica spunea că Andreas Chirițoiu va fi promovat la prima echipă a lui FCSB

Născut la Brașov, Chirițoiu nu a apucat să debuteze la echipa de seniori a lui FCSB, chiar dacă Mihai Stoica spunea că atacantul ar urma să fie promovat.

"Sunt jucători care trebuie să revină: Pantea, Chirițoiu - vrem să-l aducem la prima echipă pentru prima dată -, Nedelcu, Simion, unde nu s-au activat opțiunile de cumpărare.

Mai e Ducan, care se va întoarce. Dintre cei tineri, Musi va face parte în continuare din lot și probabil și Matei Tănasă", spunea Mihai Stoica în 2022 la Orange Sport.

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES, FC Bihor Oradea