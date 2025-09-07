FOTO Popovici duce România în lupta pentru titlu într-o disciplină extrem de grea. Cum arată clasamentul general după victoria din etapa de la Mostar

Popovici duce România în lupta pentru titlu într-o disciplină extrem de grea. Cum arată clasamentul general după victoria din etapa de la Mostar
Alexandru Hațieganu
Constantin Popovici și-a împins limitele la maximum în etapa de la Mostar a celebrului concurs de sărituri de la mare înălțime.

Constantin Popovici a câştigat concursul de la Mostar (Bosnia-Herţegovina), din etapa a treia a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving.

Popovici duce România la cel mai înalt nivel, la sărituri în apă de la mare înălțime

Constantin Popovici, de două ori câștigător aici în 2019 și 2023, a început competiția fără nicio săritură de antrenament pentru a-și menaja coapsa, iar după prima săritură se afla pe locul 9 cu un total de 62,40 de puncte. Pentru săritura a doua a primit note de 8,5 și a urcat pe locul 7 în clasamentul provizoriu. 

Constantin Popovici ține România în lupta pentru titlu: "Lupta se va da până la ultima săritură a sezonului"

„Pentru mine etapa de la Mostar este ceva special. Aici am concurat pentru prima oară în 2018, aici am luat 10 pe linie cu o săritură în 2019 și acum a treia victorie, după cele din 2019 și 2023. Nu știam la ce să mă aștept, din cauza accidentării, dar am avut o evoluție foarte bună. Este prima din acest sezon și mă bucur că a venit ceva mai târziu decât niciodată.

Este și a 10-a mea victorie în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și sunt bucuros că am ajuns în acest punct. Am urcat acum pe locul doi în clasamentul general, iar lupta se va da până la ultima săritură a sezonului. Se poate întâmpla orice, așa că sunt pregătit să dau tot ce am mai bun până la final”, a spus Constantin Popovici. 

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – etapa a 3-a, Mostar, Bosnia și Herțegovina (masculin)

1- Constantin Popovici ROU – 459,00 puncte

2- James Lichtenstein USA – 420,30 p

3- Gary Hunt (W) FRA – 412,10 p

4- Miguel Garcia (W) COL – 390,90 p

5- Jonathan Paredes (W) MEX – 390,25 p

6- Carlos Gimeno ESP – 388,55 p

7- Oleksiy Prygorov UKR – 377,95 p

8- Catalin Preda (W) ROU – 370,35 p

9- Andrea Barnaba ITA – 352,95 p

10- David Colturi (W) USA – 347,50 p

11- Davide Baraldi (W) ITA – 316,55 p

12- Scott Lazeroff (W) USA – 260,10 p

Următoarea etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2025

19-20 septembrie – Boston, USA

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2025 (masculin)

1- Gary Hunt (W) FRA – 49 puncte

2- Constantin Popovici ROU – 42 p

3- Jonathan Paredes (W) MEX – 37 p

4- Carlos Gimeno ESP – 36 p

5- James Lichtenstein USA – 24 p

6- Oleksiy Prygorov UKR – 23 p

7- Andrea Barnaba ITA – 16 p

8- Miguel Garcia (W) COL – 15 p

9- Catalin Preda (W) ROU – 13 p

10- Yolotl Martinez MEX – 10 p

10- Nikita Fedotov (W) ARM – 10 p

12- Braden Rumpit (W) NZL – 4 p

13- David Colturi (W) USA – 3 p

14- Sergio Guzman MEX – 2 p

14- Davide Baraldi (W) ITA – 2 p

16- Archie Biggin (W) GBR – 1 p

16- Scott Lazeroff (W) USA – 1 p

