Criticat că nu face transferuri la FCSB, Mihai Stoica a anunțat primul 11: "Vi se pare o echipă slabă?"

Ronny Labonne (28 de ani), fundașul dreapta adus din liga a treia franceză, de la Caen, este singurul jucător cumpărat de FCSB până acum. Numeroși suporteri ai echipei și-au îndreptat în ultima perioadă criticile spre Mihai Stoica din cauza activității reduse din mercato.

Mihai Stoica: "Suporterii să aibă răbdare! Vin cel puțin 4 jucători buni"

Mihai Stoica susține că planurile, cel puțin din punct de vedere al noului atacant, îi sunt date peste cap de dorința lui Gigi Becali de a-l aduce pe Denis Drăguș și de incertitudinea contractuală a atacantului de la Trabzonspor.

"Ce le spun suporterilor? Să aibă răbdare. Se vor face transferuri și sper să fie totul în regulă. Eu am un atacant. Gigi a spus că pot să dau oricât. Costă peste un milion și am încredere că poate să facă diferența la noi. În același timp, Gigi vrea să-l aducă neapărat pe Drăguș.

Eu, dacă știu că Gigi vrea neapărat să-l aducă, avându-l și pe Bîrligea, mai e normal să dau 1,5 milioane pe un jucător și salariu foarte mare? E foarte ușor să spui că nu-mi fac treaba. Pot să mi-o fac fără probleme, dar e posibil să nu fie în regulă

La Drăguș nu e un deadline. E jucătorul lui Trabzon. Dacă cei de la Trabzon vor intra în discuții cu ei și îl vor lăsa... nu știu, n-am nicio idee. Ideea e ca el să se elibereze de acolo. ", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cum ar arăta acum primul 11 de la FCSB

În ciuda întârzierii în care se află FCSB, Mihai Stoica a dat asigurări că vor fi aduși cel puțin patru jucători de calitate.

"Va mai fi un atacant lateral, cel puțin unu. Va mai fi un mijlocaș central. Perioada de transfer se încheie în septembrie. Da, e posibil să începem să pierdem, dar e posibil și să o scoatem pe Auda cu echipa de acum.

Cel puțin 4 jucători noi buni, cu cotă, vor fi aduși. Cel puțin patru!", a mai spus oficialul FCSB.

Ulterior, Mihai Stoica a spus ce prim 11 ar putea alinia FCSB, la ora actuală, la meciurile din cupele europene. Echipa conturată ar arăta astfel: Târnovanu - Crețu/Labonne, Dawa, M. Popescu/Duarte, Radunovic - Ofri Arad/Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Cisotti/Tănase, Oct. Popescu - Bîrligea

"Vi se pare o echipă slabă? Despre ce vorbim? Echipa asta poate merge până în faza principală. Echipa asta a făcut performanță și cu Olaru, și fără Olaru. Și cu Șut, și fără Șut", a mai spus Mihai Stoica.