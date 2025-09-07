Kevin De Bruyne nu a lăsat loc de interpretări când a fost întrebat despre duelul cu Man. City: „Asta nu se va schimba”

Kevin De Bruyne a părăsit-o pe Manchester City în această vară, după ce a petrecut zece ani la formația din Premier League, și a semnat liber de contract cu Napoli.



Kevin De Bruyne nu a lăsat loc de interpretări când a fost întrebat de duelul cu Man. City: „Asta nu se va schimba”



Mijlocașul belgian a debutat în tricoul lui Napoli în prima etapă din Serie A, împotriva lui Sassuolo. Partida s-a încheiat cu victoria napoletanilor cu 2-0, iar De Bruyne a marcat și primul gol pentru formația antrenată de Antonio Conte.

Mijlocașul a fost întrebat care sunt diferențele dintre tehnicianul italian și Pep Guardiola. Pe lângă asta, De Bruyne a vorbit și despre diferențele dintre campionatul Angliei și cel al Italiei.

