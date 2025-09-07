Kevin De Bruyne nu a lăsat loc de interpretări când a fost întrebat despre duelul cu Man. City: „Asta nu se va schimba”

Kevin De Bruyne nu a lăsat loc de interpretări când a fost întrebat despre duelul cu Man. City: „Asta nu se va schimba"
Kevin De Bruyne a vorbit despre duelul cu Manchester City din Champions League.

Kevin De Bruyne a părăsit-o pe Manchester City în această vară, după ce a petrecut zece ani la formația din Premier League, și a semnat liber de contract cu Napoli.

Kevin De Bruyne nu a lăsat loc de interpretări când a fost întrebat de duelul cu Man. City: „Asta nu se va schimba”

Mijlocașul belgian a debutat în tricoul lui Napoli în prima etapă din Serie A, împotriva lui Sassuolo. Partida s-a încheiat cu victoria napoletanilor cu 2-0, iar De Bruyne a marcat și primul gol pentru formația antrenată de Antonio Conte.

Mijlocașul a fost întrebat care sunt diferențele dintre tehnicianul italian și Pep Guardiola. Pe lângă asta, De Bruyne a vorbit și despre diferențele dintre campionatul Angliei și cel al Italiei.

„Am jucat doar două meciuri în Serie A. Sub comanda lui Conte e diferit față de anii petrecuți cu Pep Guardiola.

Prima impresie e că în Italia fotbalul e mai tactic și ritmul e ceva mai lent. Dar, până la urmă, tot fotbal rămâne.”, a declarat jucătorul lui Napoli.

Kevin De Bruyne a fost întrebat inevitabil și despre duelul din Champions League pe care Napoli îl va disputa pe terenul fostei sale echipe, pe 18 septembrie.

„Urmează să jucăm cu City, la Manchester, cu Napoli. Va fi o senzație ciudată. City e clubul meu și asta nu se va schimba.”, a spus De Bruyne în momentul în care a fost întrebat despre întâlnirea cu fost sa echipă.

20 de milioane de euro este cota lui Kevin De Bruyne, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Mijlocașul Belgian are 422 de meciuri în tricoul lui Manchester City, pentru care a reușit să înscrie de 72 de ori și să ofere 121 de pase decisive.

