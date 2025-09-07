Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a jucat cel puțin semifinală în fiecare din cele patru turnee de mare șlem ale stagiunii 2025, însă jucătoarea din Belarus ar fi încheiat anul fără titlu de mare șlem cucerit, dacă ar fi pierdut în fața Amandei Anisimova, în ultimul act al competiției de la New York.

Aryna Sabalenka a dansat în stilul caracteristic după ce a primit cecul de $5 milioane

Sabalenka a reușit să încheie anul 2025 cu un titlu major, prin apărarea titlului de campioană la Flushing Meadows, devenind prima jucătoare care atinge această performanță, după Serena Williams.

Victoria poate fi considerată o revanșă a Arynei Sabalenka împotriva americancelor, deoarece atât Madison Keys, cât și Cori Gauff i-au predat bielorusei lecții prețioase, în finalele de la Melbourne și Paris din acest an.