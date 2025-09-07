VIDEO Răzbunare dulce contra Americii: reacția colorată a bielorusei Aryna Sabalenka pe cel mai mare stadion de tenis din lume

Răzbunare dulce contra Americii: reacția colorată a bielorusei Aryna Sabalenka pe cel mai mare stadion de tenis din lume Tenis
Aryna Sabalenka, revanșă împotriva tenisului american, chiar la New York.

Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a jucat cel puțin semifinală în fiecare din cele patru turnee de mare șlem ale stagiunii 2025, însă jucătoarea din Belarus ar fi încheiat anul fără titlu de mare șlem cucerit, dacă ar fi pierdut în fața Amandei Anisimova, în ultimul act al competiției de la New York.

Aryna Sabalenka a dansat în stilul caracteristic după ce a primit cecul de $5 milioane

Sabalenka a reușit să încheie anul 2025 cu un titlu major, prin apărarea titlului de campioană la Flushing Meadows, devenind prima jucătoare care atinge această performanță, după Serena Williams.

Victoria poate fi considerată o revanșă a Arynei Sabalenka împotriva americancelor, deoarece atât Madison Keys, cât și Cori Gauff i-au predat bielorusei lecții prețioase, în finalele de la Melbourne și Paris din acest an.

Americancele „i-au luat” Sabalenkăi două titluri de mare șlem și încă o finală, în 2025

Și Amanda Anisimova a reușit să o blocheze pe Aryna Sabalenka, în semifinalele turneului de la Wimbledon.

Pentru prima jucătoare a clasamentului mondial victoria de la US Open 2025 poate fi considerată o replică oferită jucătoarelor americane.

Sabalenka a triumfat la New York printr-o revanșă semnată în fața Amandei Anisimova care i-a asigurat un cec în valoare de $5 milioane.

Când organizatorii i-au oferit Arynei Sabalenka cel mai mare premiu din istoria US Open, bielorusa a reacționat în stilul caracteristic, amuzând o parte a publicului care a umplut arena Arthur Ashe, cel mai mare stadion de tenis din lume.

