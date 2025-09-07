Fostul selecționer al României a vorbit deschis despre presiunea uriașă de la club, despre așteptările fanilor și despre cum s-a trezit într-un context deloc favorabil după instalarea sa pe banca tehnică.

Edi Iordănescu n-are viață ușoară la Legia

„Perioada de pregătire a fost foarte scurtă, mai puțin de trei săptămâni. Am avut doar trei amicale și am preluat un grup cu anumite așteptări. Din păcate, au fost vânduți jucători importanți, au venit oferte mari și am fost nevoit să accept situația, chiar dacă voiam să păstrăm lotul și să-l întărim. Asta fusese discuția inițială”, a spus Iordănescu la sptfm.ro.

Tehnicianul a recunoscut că a ales să continue în Europa, deși a primit propuneri și din afara continentului: „A fost o ambiție personală să rămân aici și să trec la următorul nivel. Am venit să demonstrez, dar răbdarea e un cuvânt greu la Legia. Toată lumea glumește că cea mai grea funcție din Polonia e cea de șef de stat, iar a doua e să fii antrenorul Legiei, pentru că e o presiune incredibilă și așteptările sunt imense”.

Chiar și așa, Edi Iordănescu nu renunță și crede că munca și perseverența îl pot ajuta să își atingă obiectivele: „Sperăm să livrăm, chiar dacă știu că mă așteaptă o muncă titanică. Așa am reușit și în trecut, cu multă muncă și cu ajutor de sus, și sper să fie la fel și acum”.

