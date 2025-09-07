Constantin Popovici a obținut o victorie spectaculoasă în etapa a treia din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și rămâne în lupta pentru Trofeul King Kahekili, înaintea ultimei etape de la Boston, în Statele Unite. Cătălin Preda a terminat runda de la Mostar pe locul 8 și rămâne între cei mai buni 10 săritori de la mare înălțime din lume, într-un sezon marcat de accidentarea sa de anul trecut.



Cei mai buni 24 săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit în acest weekend de pe podul Stari Most, din Mostar, în apele repezi ale râului Neretva, în cadrul celei de-a treia etape din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Într-un sezon cu doar patru etape, runda din Bosnia și Herțegovina era una extrem de importantă pentru săritorii români în lupta pentru Trofeul King Kahekili, dar și pentru aș-și asigura un loc printre săritorii permanenți din sezonul următor.



Etapa de la Mostar face parte din calendar încă din 2015 și este una emblematică în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Anul acesta, în runda în care a debutat și Cătălin Preda în 2018, pe lista de start au fost în total 12 săritori prezenți cu un wild card, șapte la masculin și cinci la feminin, dintre care doi debutanți. În aceste condiții, penultima etapă din acest sezon a fost și una dintre cele mai imprevizibile de până acum.

Constantin Popovici a început la Mostar fără vreo săritură de antrenament



Spectacolul de la Mostar a fost deschis de Marco Waltenspiel și Marco Fürst, membri ai Red Bull Skydive Team, care au plonjat din avion deasupra podului și au aterizat în apă simultan cu 9 dintre sportivii înscriși în competiția desfășurată în acest weekend.



Constantin Popovici, de două ori câștigător aici în 2019 și 2023, a început competiția fără nicio săritură de antrenament pentru a-și menaja coapsa, iar după prima săritură se afla pe locul 9 cu un total de 62,40 de puncte. Pentru săritura a doua a primit note de 8,5 și a urcat pe locul 7 în clasamentul provizoriu.



În runda a treia, Constantin Popovici a ales o săritură din stând în mâini, cu un grad de dificultate de 5,8, cel mai mare din concurs, pentru care a primit cinci note de 9 și a trecut pe prima poziție la general cu un avans de peste 20 de puncte față de săritorul de pe locul secund. Și a patra săritură a fost una excelentă, iar campionul din 2023 și-a asigurat o victorie spectaculoasă cu un avans de aproape 40 de puncte față de americanul James Lichtenstein.



Podiumul de la Mostar a fost completat de Garry Hunt care rămâne lider la general, dar, cu cea de-a zecea victorie din carieră, Constantin Popovici urcă pe locul secund cu un total de 42 de puncte, la doar 7 puncte în spatele francezului cu doar o etapă rămasă de disputat în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

Constantin Popovici: "Este și a 10-a mea victorie în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și sunt bucuros că am ajuns în acest punct"



„Pentru mine etapa de la Mostar este ceva special. Aici am concurat pentru prima oară în 2018, aici am luat 10 pe linie cu o săritură în 2019 și acum a treia victorie, după cele din 2019 și 2023. Nu știam la ce să mă aștept, din cauza accidentării, dar am avut o evoluție foarte bună. Este prima din acest sezon și mă bucur că a venit ceva mai târziu decât niciodată. Este și a 10-a mea victorie în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și sunt bucuros că am ajuns în acest punct. Am urcat acum pe locul doi în clasamentul general, iar lupta se va da până la ultima săritură a sezonului. Se poate întâmpla orice, așa că sunt pregătit să dau tot ce am mai bun până la final”, a spus Constantin Popovici.



Evoluțiile lui Cătălin Preda din acest sezon sunt marcate în continuare de accidentarea de la Boston, de anul trecut, care l-a ținut departe de trambulină aproape un sezon. Atletul Red Bull a avut patru sărituri bune, dar cu un grad de dificultate ceva mai mic, iar în final a încheiat pe locul 8 în clasamentul general al etapei.



“Încerc să mă concentrez pe aspectele pozitive după această etapă și mă bucur foarte mult că am putut concura aici. Sunt puțin dezamăgit însă că nu am reușit să evoluez la adevăratul meu potențial. Un loc 8 cu sărituri bune, dar în condițiile în care ceilalți concurenți au avut sărituri foarte bune, nu am putut obține mai mult de atât. Nivelul este foarte sus și să ai doar sărituri bune nu mai este suficient. Știu ce am de făcut pentru următoarele etape și încerc să mă bucur de lucrurile pozitive, așa cum spuneam”, a spus Cătălin Preda.



În competiția feminină, Rhiannan Iffland s-a impus fără probleme și și-a asigurat deja tiltlul, aceasta fiind pentru a noua oară consecutiv când săritoarea din Australia cucerește Trofeul King Kahekili. Podiumul a fost completat de compatrioata sa Xantheia Pennisi, prezentă cu un wild card, și americanca Arnett Kaylea.

