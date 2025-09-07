În fața a 30.000 de spectatori, ”tricolorii” au primit gol după doar 11 minute de la ”vedeta” Jonathan David. În minutul 22, canadienii și-au dublat avantajul după gafa lui Horațiu Moldovan, care a dus la golul lui Ahmed.



Cel care a închis tabela a fost Niko Sigur, în minutul 77, iar România pierde meciul de verificare împotriva uneia dintre țările care vor găzdui Campionatul Mondial de anul viitor.



Dumitru Dragomir: ”Ne facem de râs la Mondiale”



Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, s-a lămurit după ce a văzut echipa națională în meciul cu Canada. Este convins că România ”se va face de râs” dacă se va califica la turneul final din 2026.



„Ne facem de râs dacă ajungem la Mondiale. Trebuie reconsiderat fotbalul. Trebuie puși marii fotbaliști să facă antrenament cu copiii. Să-i iei de la 3 ani, nu-i mai iei de la 8 ani. La 10 ani deja să începi să bagi forță-n el, cum fac nemții și englezii.



Putem schimba dacă vrem, dar doar cu centre bine pregătite și bine puse la punct din punct de vedere organizatoric. Nu intrați în panică, eu n-aș intra în turbulența asta generală din țară. Într-adevăr, nu jucăm nimic. Sunt și alte echipe slabe”, a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.ro.



Având în vedere că ”tricolorii” sunt la șase puncte distanță de primul loc, ocupat de Bosnia, o calificare directă la Campionatul Mondial devine din ce în ce mai puțin probabilă. La baraj putem întâlni câteva echipe tari, precum Italia, Germania sau Serbia.



România - Canada 0-3 (David J. 11', Ahmed A. 22', Sigur N. 77') | Echipele de start:

