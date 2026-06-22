Reacția lui Lionel Messi după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: "Am fost foarte supărat"

După tripla contra Algeriei, de la debut (3-0), Messi nu a dezamăgit nici contra Austriei, chiar dacă a executat modest și a ratat un penalty în minutul 9. Starul lui Inter Miami a adus victoria cu 2-0 a Argentinei cu câte un gol în fiecare repriză.

Reacția lui Lionel Messi după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale

Messi a ajuns la 18 goluri marcate la Cupa Mondială și a depășit recordul deținut de germanul Miroslav Klose (16).

Așa cum era de așteptat, Messi a primit trofeul pentru jucătorul meciului și a făcut câteva declarații imediat după meci: "Sunt foarte fericit pentru victorie. A fost o victorie foarte importantă, foarte muncită meritată. Ne oferă liniște pentru ceea ce urmează. Este Cupa Mondială, toate meciurile sunt foarte strânse, foarte intense. A fost cu adevărat spectaculos modul în care s-a desfășurat totul astăzi. Puteam să marchez și din penalty, dar dacă aș fi înscrie, poate nu le-aș mai fi reușit pe celelalte două. Important e că am câștigat".

Messi a vorbit ulterior pe larg la zona mixtă, unde a recunoscut că penalty-ul ratat în debutul partidei l-a supărat.

"Planul era să începem cu două victorii. Nu avea cum să fie ușor, pentru că sunt meciuri foarte echilibrate și nimeni nu cedează nimic. Este adevărat că nu ne-au pus mari probleme, dar a fost un meci dificil. A trebuit să jucăm foarte repede și, pe alocuri, am reușit. Importantă era calificarea. Întotdeauna planul e să câștigăm fiecare meci: suntem Argentina și intrăm pe teren să câștigăm împotriva oricărui adversar. Nu este ușor și trebuie să demonstrezi pe teren, iar azi am făcut-o.

Mă bucur că am putut să le oferim momente de bucurie suporterilor și vom încerca să menținem acest ritm, această conexiune cu fanii, plină de entuziasm. Așa cum am spus, trebuie să o luăm pas cu pas. Este un drum lung. Eu trăiesc asta ca pe ceva special, așa cum am făcut-o întotdeauna. Îmi place să joc și să mă simt bine pe teren. A fost un moment în care am fost foarte supărat din cauza penalty-ului, dar am reușit să întoarcem situația, să conducem și să ne asigurăm cele trei puncte, care sunt cele mai importante", a mai spus Messi, citat de TyC Sports.