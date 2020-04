FCSB ramane FARA APARARE! Doi fundasi ar putea pleca din vara de la echipa lui Gigi Becali! Anuntul presei straine

Gigi Becali ar putea ramane cu un singur fundas central dupa finalul sezonului.

Presa din Turcia anunta intersul mare al lui Fenerbahce pentru Bogdan Planic, jucatorul de 28 de ani care a avut recent un conflict cu patronul ros-albastrilor. Motivul conflictului a fost injumatatirea salariilor la club, pe care sarbul nu a acceptat-o, motiv pentru care a fost bagat in somaj tehnic.

Planic ar putea pleca de la FCSB la Fenerbahce, unde turcii si-au exprimat dorinta de a-l aduce pe jucator, dupa cum scrie Aspor.com.tr, insa situatia sa contractuala nu este inca sigura, deoarece agentul jucatorului declara ca va deveni liber de contract in vara, in timp ce oficialii FCSB asigura ca Planic are contract pana in 2021.

Cel de-al doilea fundas pe care FCSB l-ar putea pierde in vara ar fi Andrei Miron, jucatorul venit de la Botosani in iarna, care are o oferta din Rusia si ar putea pleca.

Gigi Becali a declarat in exclusivitate la PRO X ca este dispus sa il vanda pe Miron in Rusia si sa rezolve transferul lui Chindris.

"Am cerut 500.000 de euro, il transfer pe Miron, dau 400.000 de euro pe Chindris, raman si cu 100.000 de euro de seminte", a declarat Gigi Becali la PRO X.