Reactia lui Gigi Becali dupa ce politia s-a sesizat din cauza reluarii antrenamentelor! Pe cine da vina patronul FCSB

Gigi Becali a reactionat dupa ce politia a decis sa ancheteze antrenamentele FCSB de ieri.

Gigi Becali crede ca FCSB nu a incalcat nici o regula in timp ce se antrena ieri. Chiar daca politia a oprit pregatirile jucatorilor FCSB-ului, se pare ca nimic ilegal nu s-a petrecut la bazele de pregatire.

Becali a gasit si vinovatii. Cei care au facut poze jucatorilor au incalcat o proprietate privata si pot fi dati in judecata. "Nu stiu ce jurnalisti au facut poze. Trebuia sa isi faca treaba, nu reclamatie. Ei au scris ca se ignora legile si ordonantele, vedem ce zice militia. Nu poti sa stii nimic in tara asta, nimic nu are logica. Legea e lege si asta e, cand o respecti nu trebuie sa iti fie frica. Am respectat si eu legea si tot puscarie am facut. Vintila a fost chemat la politie sa il intrebe care e situatia. La militie e mai multa desteptaciune ca la altii, au facut acolo o scoala. Eu nu spun ca va continua pregatirea echipei, voi vorbi cu Bogdan sa vad ce a spus militia, iar daca spun ei nu, nu te poti pune contra lor.", a declarat Becali la Digi Sport.

Patronul FCSB este constient de gravitatea situatiei si crede ca sanatatea este primordiala. "Trebuie salvata o populatie, nu sta nimeni dupa fotbalul nostru. Jucatorii au fost testati de doua ori. Avem 5 terenuri la baza de pregatire.", a mai adaugat Becali.

FCSB asteapta reluarea campionatului pentru a lupta pentru castigarea titlului. Chiar daca diviziile din Franta si Olanda s-au anulat, in Romania nu s-a luat nici o decizie cu privire la acest lucru.