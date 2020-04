"Mi-a spus clar asta!" Un fost jucator de la Manchester City nu va uita niciodata meciul cu FCSB din Champions League! Care este motivul si ce s-a intamplat

Un jucator de la Manchester isi va aduce mereu aminte de meciul cu FCSB.

Fostul jucator al celor de la Manchester City, Joe Hart, a plecat de la club la putin timp dupa ce a venit Guardiola la echipa, chiar daca pana in acel moment a fost titular in poarta "cetatenilor". Ultimul meci disputat de Hart in tricoul lui City a fost cel cu FCSB din returul play-off-ului din Champions League.

Guardiola a ajuns la City in 2016. Acesta a venit la echipa cu mai multe schimbari, printre care si inlocuirea lui Hart caruia i-a reprosat ca nu are un joc de picior stralucit. Hart a recunoscut ca antrenorul spaniol i-a transmis inca din primele zile ca nu va mai fi luat in calcul pentru postul de titular la echipa si rememoreaza ultimul meci pe care l-a disputat in tricoul lui City.

"Pep a fost foarte clar cu mine cand mi-a spus ca trebuie sa plec de la Manchester City. Am mai jucat un meci inaintea inchiderii ferestrei de transferuri, era un meci din preliminariile Champions League cu FCSB.

M-a intrebat daca vreau sa joc si i-am spus: 'Asculta, tu esti managerul! Tu decizi cine joaca si cine nu joaca, nu eu iau aceste decizii'. Am jucat, a fost foarte emotionant. Nu a fost ok, dar a fost grozav sa ma aflu in fata unui stadion plin de iubire, care a inteles ca decizia de a pleca nu imi apartine", a declarat Joe Hart pentru Manchester Evening News.