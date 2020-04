Anuntul facut de Gigi Becali: "Vintila a aratat filmul la politie!" Decizia autoritatilor dupa ce jucatorii FCSB au fost surprinsi la antrenamente

FCSB a fost surprinsa ieri la antrenamente, in ciuda ordonantei care impune distantarea sociala.

In urma pozelor aparute in ProSport ieri, de la baza de antrenament FCSB, in care jucatorii apareau apropiati unul de celalalt, autoritatile s-au sesizat si a inceput sa verifice daca a fost respectata Ordonanta militara nr. 3.

Antrenorul echipei, Bogdan Vintila, s-a prezentat astazi la politie, acolo unde a aratat filmari de la antrenamentul echipei. Din declaratiile lui Gigi Becali, autoritatile au decis sa nu sanctioneze clubul, deoarece din filmari reiese ca jucatorii au respectat distantarea sociala.

"Vintila a aratat filmul la politie, au vazut tot antrenamentul, au zis ca e distantare sociala, se vede. Se respecta ordonanta, la revedere, nu am nicio treaba. Le-a lasat filmarile sa studieze.

Jucatorii au fost testati toti, de doua ori. Sa se inteleaga bine, noi nu am inceput pregatirea, noi facem pregatire fizica, nu e pregatire organizata. Nu se pregatesc cu mingea, nu poti, ca daca te vad cu mingea zic 'Face pregatirea! Au inceput pregatirea!".

Politistul a fost ingrijorat, ca a crezut ca am inceput pregatirile", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.