Perlele FCSB-ului nu mai pleaca! Man si Coman raman in Liga 1, insa in iarna se anunta doua tunuri financiare pentru Gigi Becali: "Sunt convins de asta!"

Gigi Becali a negociat transferurile lui Man si Coman in strainatate, insa nu a reusit sa obtina preturile pe care si le-a dorit.

Presedintele de imagine al FCSB, Helmut Duckadam, spune ca este foarte dificil sa negociezi transferurile prin Skype in aceasta perioada si de aceea vanzararea jucatorilor e greu de crezut ca se va putea realiza in acest moment.

Oficialul ros-albastrilor este convins ca Man si Coman vor obtine transferuri importante in iarna viitoare, dupa ce pandemia se va mai linisti:

"E foarte greu in aceasta perioada, tratativele sunt mult mai greu de realizat prin telefon, Skype. Nu te poti urca in avion maine sa mergi pana la New York sau Orlando, pentru ca nu sunt avioane.

Sunt convins ca la iarna, cand pandemia se va linisti, ca atat Coman, cat si Denis Man vor obtine transferuri importante", a spus Duckadam pentru Telekom Sport.

Surse din America anuntau ca Florinel Coman s-ar fi inteles cu Orlando City pentru un contract pe patru sezoane, insa cluburile nu au ajuns la o intelegere.

9 milioane de euro si 40% dintr-un viitor transfer au fost pretentiile lui Gigi Becali pentru "Mbappe".

De transferul lui Dennis Man s-au interesat echipe ca AS Roma, Sheffield United sau Atalanta, iar pretul stabilit de patronul FCSB este de 10 milioane de euro.