"Nu suntem nebuni!" Reactia lui Gigi Becali dupa ce politia a deschis o ancheta impotriva FCSB! Ce a spus

Gigi Becali a oferit prima reactie dupa ce politia ancheteaza antrenamentele FCSB-ului.

FCSB a inceput antrenamentele oficiale, iar anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a clubului. Totusi Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti s-a autosesizat din oficiuu si face verificari asupra modului in care echipa a respectat ordonanta militara numarul 3.

Gigi Becali a oferit prima reactie dupa acest anunt si spune ca totul a fost facut ca la carte, iar pe el nu l-a cautat niciun politist.

"E prima data cand aflu aceasta informatie. Pe mine sau pe Vali Argaseala nu ne-a cautat nimeni de la Politie. Le-am si spus, inca de duminica seara, sa facem totul ca la carte. Sa se antreneze cate 3 maximum, dar Vintila stie cel mai bine cum sa respecte distanta sociala.

In Romania te poti astepta la orice, dar va spun ca nou nu am incalcat deloc ordonanta militara. Nu eram nebuni sa ne bagam jucatorii in belele pentru cateva zile in plus. FCSB nu e singura echipa care a inceput pregatirile pe teren", a spus Gigi Becali la Prosport.