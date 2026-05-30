FCSB a învins-o vineri pe Dinamo în finala barajului pentru turul II preliminar al Conference League, scor 2-1 după prelungiri, iar Gigi Becali ar putea începe campania de transferuri cu un fotbalist crucial al „câinilor roșii” în ultimii doi ani.

FCSB, o nouă lovitură către Dinamo?!

Patronul roș-albaștrilor s-a interesat de posibilitatea de a-l aduce Kennedy Boateng (29 de ani) liber de contract, după ce fundașul central togolez și-a anunțat plecarea din tabăra „câinilor roșii”.

Becali a fost informat de Adrian Ilie că Boateng și-ar fi dorit să ajungă la FCSB acum trei luni, potrivit fanatik.ro: „Boateng vrea la FCSB! Acum trei luni mi-a spus”.

Becali, despre Boateng: „E un jucător bun, ar fi interesant”

În replică, Gigi Becali i-a transmis lui Ilie să verifice situația actuală a stoperului, pe care îl consideră un jucător bun, în ideea în care ar putea încerca să îl oferteze.

„Boateng a semnat. A semnat cu altă echipă. Așa am aflat eu. A semnat cu o echipă din străinătate. Am văzut că omul a zis că nu vrea să mai joace în România. E un jucător bun, da. Să se intereseze Adi Ilie dacă a semnat sau nu. Să vorbească atunci cu el. Ar fi interesant”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate.

Boateng și-a luat adio de la Dinamo

După meciul pierdut contra celor de la FCSB, Kennedy Boateng și-a anunțat plecarea de la Dinamo pe contul său de Instagram.

„Către conducerea, stafful, antrenorii și colegii de la FC Dinamo București. Astăzi, odată cu încheierea contractului meu, doresc să îmi exprim sincera recunoștință pentru oportunitatea de a purta tricoul lui Dinamo.

Faptul că am făcut parte din acest club istoric a fost una dintre cele mai mari onoare ale carierei mele. De la antrenamentele de la Dinamo până la atmosfera de pe Stadionul ‘Arcul de Triumf’, fiecare moment m-a învățat ceva nou despre muncă, perseverență și despre ce înseamnă să reprezinți ‘Câinii Roșii’.

Le mulțumesc antrenorilor pentru încrederea acordată și pentru că m-au motivat să mă dezvolt zi de zi. Colegilor mei de echipă le mulțumesc pentru luptele duse împreună, pentru momentele frumoase din vestiar și pentru fraternitatea creată.

Staffului, echipei medicale și tuturor celor care lucrează în culise le sunt recunoscător pentru tot ceea ce au făcut pentru ca noi să putem performa. Iar vouă, celor din Peluza Cătălin Hîldan, vă mulțumesc pentru susținerea extraordinară. A fost o onoare să joc pentru voi.

Dinamo va avea mereu un loc special în inima mea. Plec cu mândrie, respect și amintiri de neuitat. Îi doresc clubului mult succes în tot ceea ce urmează. Odată dinamovist, pentru totdeauna dinamovist. Mulțumesc din suflet” - au fost cuvintele lui Kennedy Boateng.