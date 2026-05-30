Sâmbătă, 30 mai, FCSB și Rapid s-au întâlnit în finala Ligii Elitelor U16, pe stadionul Central din Tunari.
Câștig de cauză a avut FCSB, scor 1-0, golul victoriei fiind marcat de David Avram, atacantul din 2010 care deja a debutat în Superligă.
”Finala pentru titlul de campioană a Ligii Elitelor U16 a stat în cea mai mare parte a timpului sub semnul echilibrului, ambele formații având șansele ei de a trece în avantaj pe tabela de marcaj.
FCSB a fost până la final echipa care a punctat, prin David Avram, cu 10 minute înainte de finalul partidei, și și-a trecut în palmares titlul de campioană a Ligii Elitelor U16 în acest sezon”, a notat FRF pe site-ul oficial.
În finala mică din acest sezon, Universitatea Craiova a învins-o pe Farul Constanța cu 2-0 prin dubla reușită de fundașul David Loghin.
A marcat: David Avram (80)
FCSB: 12. Luca TĂNASE – 88. Nicolas IVAN (24. Darius PUȘCACIU 90), 4. Paul DĂRĂȘTEANU, 6. Robert PREDA, 11. Mario ANGHEL – 22. Matei PĂDURE, 28. David VASILE (90. Darius DUMITRU 90+3), 18. Robert PRICOP – 9. Denis FLOREA (10. Sasha PAVEL 90+3), 77. David AVRAM, 19. Sasha ȘERBAN (20. David GHIȚĂ 46)
Antrenor: Tudor DAVID
Rezerve: 99. Rareș ANDREI – 5. Eduard ANDREESCU, 14. Răzvan GROSARIU, 15. Mihai TĂLPEANU, 31. Tom MANOR
Rapid: 1. Ianis SOCOL – 16. Albert PRICOP, 3. Robert TOTH, 2. Alexandru TEȘCĂRĂU-cpt. – 14. Dan POPESCU (22. Nikolas PURICE 70), 10. Andreas BĂLAȘA, 18. Mircea DIACONU (23. Luca STOICESCU 46), 6. Luca BUZDUGAN (11. Robert MÂNZU 73), 7. Vlad BERCEANU (13. Rareș PENCESCU 88) – 19. Albert SPÎNACHE (21. Cezar CIAUN 46), 9. Mihai GROSU
Antrenor: Geraldo ALVES
Rezerve: 31. Ianis MAGHIAR – 5. Emanuel MURGU, 8. Luca OPREA, 17. Ștefan IONIȚĂ
Info, foto și video: FRF