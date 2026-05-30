Sâmbătă, 30 mai, FCSB și Rapid s-au întâlnit în finala Ligii Elitelor U16, pe stadionul Central din Tunari.

Câștig de cauză a avut FCSB, scor 1-0, golul victoriei fiind marcat de David Avram, atacantul din 2010 care deja a debutat în Superligă.

”Finala pentru titlul de campioană a Ligii Elitelor U16 a stat în cea mai mare parte a timpului sub semnul echilibrului, ambele formații având șansele ei de a trece în avantaj pe tabela de marcaj.

FCSB a fost până la final echipa care a punctat, prin David Avram, cu 10 minute înainte de finalul partidei, și și-a trecut în palmares titlul de campioană a Ligii Elitelor U16 în acest sezon”, a notat FRF pe site-ul oficial.

În finala mică din acest sezon, Universitatea Craiova a învins-o pe Farul Constanța cu 2-0 prin dubla reușită de fundașul David Loghin.

