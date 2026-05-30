FOTO ȘI VIDEO FCSB, campioana României! Puștiul din 2010 care a debutat deja în Superligă, eroul finalei

FCSB, campioana României! Puștiul din 2010 care a debutat deja în Superligă, eroul finalei Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Succes în Liga Elitelor pentru FCSB.

TAGS:
FCSBRapidUniversitatea Craiovadavid avramDavid Loghin
Din articol

Sâmbătă, 30 mai, FCSB și Rapid s-au întâlnit în finala Ligii Elitelor U16, pe stadionul Central din Tunari.

Câștig de cauză a avut FCSB, scor 1-0, golul victoriei fiind marcat de David Avram, atacantul din 2010 care deja a debutat în Superligă.

”Finala pentru titlul de campioană a Ligii Elitelor U16 a stat în cea mai mare parte a timpului sub semnul echilibrului, ambele formații având șansele ei de a trece în avantaj pe tabela de marcaj.

FCSB a fost până la final echipa care a punctat, prin David Avram, cu 10 minute înainte de finalul partidei, și și-a trecut în palmares titlul de campioană a Ligii Elitelor U16 în acest sezon”, a notat FRF pe site-ul oficial.

În finala mică din acest sezon, Universitatea Craiova a învins-o pe Farul Constanța cu 2-0 prin dubla reușită de fundașul David Loghin.

FCSB - Rapid 1-0 în finala Ligii Elitelor U16, cu David Avram marcator

A marcat: David Avram (80)

FCSB: 12. Luca TĂNASE – 88. Nicolas IVAN (24. Darius PUȘCACIU 90), 4. Paul DĂRĂȘTEANU, 6. Robert PREDA, 11. Mario ANGHEL – 22. Matei PĂDURE, 28. David VASILE (90. Darius DUMITRU 90+3), 18. Robert PRICOP – 9. Denis FLOREA (10. Sasha PAVEL 90+3), 77. David AVRAM, 19. Sasha ȘERBAN (20. David GHIȚĂ 46)

Antrenor: Tudor DAVID

Rezerve: 99. Rareș ANDREI – 5. Eduard ANDREESCU, 14. Răzvan GROSARIU, 15. Mihai TĂLPEANU, 31. Tom MANOR

Rapid: 1. Ianis SOCOL – 16. Albert PRICOP, 3. Robert TOTH, 2. Alexandru TEȘCĂRĂU-cpt. – 14. Dan POPESCU (22. Nikolas PURICE 70), 10. Andreas BĂLAȘA, 18. Mircea DIACONU (23. Luca STOICESCU 46), 6. Luca BUZDUGAN (11. Robert MÂNZU 73), 7. Vlad BERCEANU (13. Rareș PENCESCU 88) – 19. Albert SPÎNACHE (21. Cezar CIAUN 46), 9. Mihai GROSU

Antrenor: Geraldo ALVES

Rezerve: 31. Ianis MAGHIAR – 5. Emanuel MURGU, 8. Luca OPREA, 17. Ștefan IONIȚĂ

Info, foto și video: FRF

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
ULTIMELE STIRI
Echipa ideală a jucătorilor U21 din Superliga 2025-2026
Echipa ideală a jucătorilor U21 din Superliga 2025-2026
Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB
Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB
Cornel Dinu, atac dezlănțuit către Andrei Nicolescu: „Am oroare de personajul respectiv”. Ce a spus de Kopic și Dinamo
Cornel Dinu, atac dezlănțuit către Andrei Nicolescu: „Am oroare de personajul respectiv”. Ce a spus de Kopic și Dinamo
PSG - Arsenal, finala Ligii Campionilor, de la 19:00. Luis Enrique vs Arteta - tot ce trebuie să știi despre meciul de la Budapesta
PSG - Arsenal, finala Ligii Campionilor, de la 19:00. Luis Enrique vs Arteta - tot ce trebuie să știi despre meciul de la Budapesta
Recordul nedorit deținut de Arsenal în Champions League!
Recordul nedorit deținut de Arsenal în Champions League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Și-a anunțat plecarea în toiul nopții, după Dinamo - FCSB: "A fost o mare onoare"

Și-a anunțat plecarea în toiul nopții, după Dinamo - FCSB: "A fost o mare onoare"

Vestea primită de Andrei Rațiu: pleacă de la Rayo Vallecano după trei ani, după eșecul din finala Conference League

Vestea primită de Andrei Rațiu: pleacă de la Rayo Vallecano după trei ani, după eșecul din finala Conference League

OUT! Gigi Becali anunță patru plecări după Dinamo - FCSB 1-2: „La revedere și cu el!”

OUT! Gigi Becali anunță patru plecări după Dinamo - FCSB 1-2: „La revedere și cu el!”

Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”

Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”



Recomandarile redactiei
Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB
Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB
Șoc la FCSB! Mihai Stoica a vrut să demisioneze chiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Un jucător l-a oprit
Șoc la FCSB! Mihai Stoica a vrut să demisioneze chiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Un jucător l-a oprit
Cornel Dinu, atac dezlănțuit către Andrei Nicolescu: „Am oroare de personajul respectiv”. Ce a spus de Kopic și Dinamo
Cornel Dinu, atac dezlănțuit către Andrei Nicolescu: „Am oroare de personajul respectiv”. Ce a spus de Kopic și Dinamo
FCSB, o nouă lovitură către Dinamo!? Gigi Becali, interesat de un jucător crucial al „câinilor”
FCSB, o nouă lovitură către Dinamo!? Gigi Becali, interesat de un jucător crucial al „câinilor”
Recordul nedorit deținut de Arsenal în Champions League!
Recordul nedorit deținut de Arsenal în Champions League!
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!