Ce ghinion poate avea FCSB! Posibilele adversare de foc din play-off-ul Conference League

Ce ghinion poate avea FCSB! Posibilele adversare de foc din play-off-ul Conference League Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a obținut calificarea în preliminariile Europa League, după ce a câștigat finala barajului contra lui Dinamo, scor 2-1 (d.p.).

TAGS:
FCSBConference League
Din articol

Datorită rezultatelor foarte bune din ultimele sezoane europene, FCSB are un coeficient care îi permite să fie cap de serie atât în turul 2 și 3 preliminar, cât și în play-off-ul Conference League.

FCSB poate avea ghinion în play-off-ul Conference League: Getafe, Beșiktaș, Dinamo Kiev sau Twente

Cei mai dificili adversari pe care FCSB îi poate înfrunta în turul 2 preliminar, din punct de vedere al coeficientului, sunt FK Panevezys (Lituania), Neftchi Baku (Azerbaidjan), Motherwell (Scoția), Beitar Ierusalim (Israel) sau Dunajska Streda (Slovacia). Printre cele mai accesibile formații se numără Coleraine (Irlanda de Nord), Valletta FC (Malta), KF Dukagjini (Kosovo) sau Shelbourne (Irlanda),

În turul al treilea, printre posibilele adversare complicate ale lui FCSB, se numără FC Noah (Armenia), Spartak Trnava (Slovacia), FK Ballkani (Kosovo) și Hajduk Split (Croația). Totuși, și aici pot apărea adversari mai accesibili, cum ar fi Hibernian (Scoția), Milsami Orhei (Republica Moldova), Differdange (Luxemburg) ori HB Torshavn (Insulele Feroe).

Dacă va obține calificarea în play-off, FCSB va rămâne cap de serie, însă ar putea înfrunta o echipă puternică, precum Getafe (Spania), Istanbul Bașakșehir (Turcia), AEK Larnaca (Cipru), Dinamo Kiev (Ucraina), Beșiktaș (Turcia) sau FC Twente (Olanda). În play-off, pentru FCSB pare de dorit o confruntare cu Zalgiris Vilnius (Lituania) sau RFS (Letonia), după cum arată simulările realizate de Football Meets Data.

FCSB a învins Dinamo în finala barajului

Foto: Sport Pictures

  • Dinamo bucuresti fcsb baraj conference league 29052026 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lista completă a posibilelor adversare ale lui FCSB din play-off-ul Conference League

  • FC Lugano (Elveția)
  • AEK Larnaca (Cipru)
  • Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)
  • Istanbul Bașakșehir (Turcia)
  • Getafe (Spania)
  • NK Rijeka (Croația)
  • Dinamo Kiev (Ucraina)
  • Beșiktaș (Turcia)
  • Zrinjski Mostar (Bosnia și Herțegovina)
  • RFS (Letonia)
  • FK Astana (Kazahstan)
  • SK Brann Bergen (Norvegia)
  • Zalgiris Vilnius (Lituania)
  • Hearts (Scoția)
  • Shkendija (Macedonia de Nrod)
  • Gornik Zabrze (Polonia)

Lista poate suferi modificări. Multe dintre echipele menționate trebuie să treacă de alte tururi preliminare pentru a ajunge în play-off-ul Conference League.

Când sunt tragerile la sorți pentru FCSB și când se joacă meciurile din Conference League

  • 17 iunie: tragere la sorți pentru turul 2 preliminar
  • 20 iulie: tragere la sorți pentru turul 3 preliminar
  • 23 iulie & 30 iulie: meciurile din turul 2 preliminar
  • 3 august: tragere la sorți pentru play-off-ul Conference League
  • 6 & 13 august: meciurile din turul 3 preliminar
  • 20 & 27 august: meciurile din play-off
  • 15 octombrie, 22 octombrie, 5 noiembrie, 26 noiembrie, 10 decembrie, 17 decembrie: cele 6 meciuri din faza principală
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a hotărât ce se întâmplă cu Florin Tănase: „Ia 1.000.000 de euro”
Gigi Becali a hotărât ce se întâmplă cu Florin Tănase: „Ia 1.000.000 de euro”
4 jucători de la FCSB și unul de la Dinamo, convocați de Gică Hagi! Cum arată acum lotul României
4 jucători de la FCSB și unul de la Dinamo, convocați de Gică Hagi! Cum arată acum lotul României
Roland Garros 2026 | Zverev a jucat peste trei ore pentru a ajunge în optimi. Rezultatele de la Paris
Roland Garros 2026 | Zverev a jucat peste trei ore pentru a ajunge în optimi. Rezultatele de la Paris
Lovitură pentru Arsenal înainte de finala Ligii Campionilor cu PSG: două probleme mari
Lovitură pentru Arsenal înainte de finala Ligii Campionilor cu PSG: două probleme mari
FC Argeș și-a găsit fundaș! E un fotbalist aflat în anturajul echipei naționale
FC Argeș și-a găsit fundaș! E un fotbalist aflat în anturajul echipei naționale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

În ultimul Roland Garros al carierei, Sorana Cîrstea a reușit meciul perfect: românca, peste Sabalenka, la Paris

În ultimul Roland Garros al carierei, Sorana Cîrstea a reușit meciul perfect: românca, peste Sabalenka, la Paris

Vestea primită de Andrei Rațiu: pleacă de la Rayo Vallecano după trei ani, după eșecul din finala Conference League

Vestea primită de Andrei Rațiu: pleacă de la Rayo Vallecano după trei ani, după eșecul din finala Conference League

OUT! Gigi Becali anunță patru plecări după Dinamo - FCSB 1-2: „La revedere și cu el!”

OUT! Gigi Becali anunță patru plecări după Dinamo - FCSB 1-2: „La revedere și cu el!”



Recomandarile redactiei
4 jucători de la FCSB și unul de la Dinamo, convocați de Gică Hagi! Cum arată acum lotul României
4 jucători de la FCSB și unul de la Dinamo, convocați de Gică Hagi! Cum arată acum lotul României
Gigi Becali a hotărât ce se întâmplă cu Florin Tănase: „Ia 1.000.000 de euro”
Gigi Becali a hotărât ce se întâmplă cu Florin Tănase: „Ia 1.000.000 de euro”
Lovitură pentru Arsenal înainte de finala Ligii Campionilor cu PSG: două probleme mari
Lovitură pentru Arsenal înainte de finala Ligii Campionilor cu PSG: două probleme mari
Și-a anunțat plecarea în toiul nopții, după Dinamo - FCSB: "A fost o mare onoare"
Și-a anunțat plecarea în toiul nopții, după Dinamo - FCSB: "A fost o mare onoare"
FC Argeș și-a găsit fundaș! E un fotbalist aflat în anturajul echipei naționale
FC Argeș și-a găsit fundaș! E un fotbalist aflat în anturajul echipei naționale
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
CITESTE SI
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!