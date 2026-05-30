Ce ghinion poate avea FCSB! Posibilele adversare de foc din play-off-ul Conference League

Datorită rezultatelor foarte bune din ultimele sezoane europene, FCSB are un coeficient care îi permite să fie cap de serie atât în turul 2 și 3 preliminar, cât și în play-off-ul Conference League.

FCSB poate avea ghinion în play-off-ul Conference League: Getafe, Beșiktaș, Dinamo Kiev sau Twente

Cei mai dificili adversari pe care FCSB îi poate înfrunta în turul 2 preliminar, din punct de vedere al coeficientului, sunt FK Panevezys (Lituania), Neftchi Baku (Azerbaidjan), Motherwell (Scoția), Beitar Ierusalim (Israel) sau Dunajska Streda (Slovacia). Printre cele mai accesibile formații se numără Coleraine (Irlanda de Nord), Valletta FC (Malta), KF Dukagjini (Kosovo) sau Shelbourne (Irlanda),

În turul al treilea, printre posibilele adversare complicate ale lui FCSB, se numără FC Noah (Armenia), Spartak Trnava (Slovacia), FK Ballkani (Kosovo) și Hajduk Split (Croația). Totuși, și aici pot apărea adversari mai accesibili, cum ar fi Hibernian (Scoția), Milsami Orhei (Republica Moldova), Differdange (Luxemburg) ori HB Torshavn (Insulele Feroe).

Dacă va obține calificarea în play-off, FCSB va rămâne cap de serie, însă ar putea înfrunta o echipă puternică, precum Getafe (Spania), Istanbul Bașakșehir (Turcia), AEK Larnaca (Cipru), Dinamo Kiev (Ucraina), Beșiktaș (Turcia) sau FC Twente (Olanda). În play-off, pentru FCSB pare de dorit o confruntare cu Zalgiris Vilnius (Lituania) sau RFS (Letonia), după cum arată simulările realizate de Football Meets Data.