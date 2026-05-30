4 jucători de la FCSB și unul de la Dinamo, convocați de Gică Hagi!

România va juca două partide amicale, cu Georgia, la Tbilisi, pe 2 iunie, și cu Țara Galilor, la București, pe 6 iunie.

La câteva ore după barajul pentru Conference League dintre Dinamo și FCSB (1-2 d.p.), Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați de la cele două echipe bucureștene.

FCSB va fi reprezentată la această acțiune de Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase și Darius Olaru, în timp ce Dinamo îl dă la echipa națională pe Cătălin Cîrjan.

"De asemenea, după ultimele meciuri de baraj este posibil ca lotul să fie completat și cu alți fotbaliști", a mai transmis FRF.

Cum arată acum lotul României pentru partidele cu Georgia și Țara Galilor

În ultimele zile, Gică Hagi a fost obligat să facă mai multe modificări la nivelul lotului. Bogdan Racovițan, Dennis Man, Ionuț Radu, Nicușor Bancu sau Andrei Rațiu au acuzat probleme medicale și nu vor mai face parte din lotul României la această acțiune.

PORTARI

Ștefan TÂRNOVANU (FCSB | 4/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0), Florin TĂNASE (FCSB, 28/5), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0);

ATACANȚI