Încă o plecare de la FCSB! Gigi Becali a mai adăugat un nume pe listă, la o zi după victoria cu Dinamo

Imediat după victoria contra lui Dinamo, 2-1 în finala barajului pentru Conference League, Gigi Becali anunța că FCSB se va despărți de Vlad Chiricheș, Baba Alhassan, David Kiki și Mamadou Thiam, în timp ce Risto Radunovic sau Mihai Lixandru au viitorul incert.

FCSB se desparte și de Daniel Graovac

Sâmbătă, Gigi Becali a mai anunțat o plecare. De FCSB se va despărți de fundașul central Daniel Graovac (32 de ani), al cărui contract expiră în această vară și nu va fi prelungit.

"Deci pleacă Graovac, Baba Alhassan, Kiki, Thiam. Poate și Lixandru, care vrea să plece. Îl dau dacă iau câteva sute de mii.

Pe Radunovic îl țin din respect. Dacă vrea să plece, să plece, dar eu îl țin din respect pentru că am făcut multe lucruri mari cu el", a spus Gigi Becali, la Fanatik.