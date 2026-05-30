Încă o plecare de la FCSB! Gigi Becali a mai adăugat un nume pe listă, la o zi după victoria cu Dinamo

FCSB va face schimbări masive la nivelul lotului în această vară. Gigi Becali a anunțat deja lista jucătorilor de care urmează să se despartă în această vară.

Imediat după victoria contra lui Dinamo, 2-1 în finala barajului pentru Conference League, Gigi Becali anunța că FCSB se va despărți de Vlad Chiricheș, Baba Alhassan, David Kiki și Mamadou Thiam, în timp ce Risto Radunovic sau Mihai Lixandru au viitorul incert.

FCSB se desparte și de Daniel Graovac

Sâmbătă, Gigi Becali a mai anunțat o plecare. De FCSB se va despărți de fundașul central Daniel Graovac (32 de ani), al cărui contract expiră în această vară și nu va fi prelungit.

"Deci pleacă Graovac, Baba Alhassan, Kiki, Thiam. Poate și Lixandru, care vrea să plece. Îl dau dacă iau câteva sute de mii.

Pe Radunovic îl țin din respect. Dacă vrea să plece, să plece, dar eu îl țin din respect pentru că am făcut multe lucruri mari cu el", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Graovac, care a mai jucat în România la Astra Giurgiu și CFR Cluj, a semnat cu FCSB în vara anului trecut, din postura de jucător liber de contract.

Bosniacul a strâns 30 de meciuri pentru campioana României, însă în play-off a fost trecut pe linie moartă, prinzând minute doar contra lui Metaloglobus (0-0), când a fost titular.

