FCSB - CFR CLUJ 0-0 | "Trebuia sa castigam, am dominat! Daca jucam tot asa va fi SUPER!" Culio a anuntat si cand se RETRAGE de la CFR Cluj

FCSB si CFR Cluj au remizat, scor 0-0, in derbyul etapei a 10-a a Ligii 1.

Emmanuel Culio: "Meritam sa castigam, am dominat! Eu mai joc un an, apoi vom vedea"

"Cred ca CFR a fost mai buna in repriza a doua, a dominat si cred ca am fi meritat victoria. Imi pare rau ca nu am reusit sa dau gol la acea faza de pe final.

Ma simt bine, am facut doua saptamani antrenament.

Toata echipa a jucat bine in repriza a doua.

Deocamdata lucrurile merg bine, dar trebuie sa ne concentram pe viitor. Astazi a fost un meci bun si va fi super daca vom continua asa.

Echipa e pregatita, avem practic doua echipe, avem solutii.

Dan Petrescu da un plus pe banca, dar Alin Minteuan isi face treaba foarte bine si el, vorbeste cu noi mereu.



FCSB ramane o contracandidata la titlu, ramane o echipa mare, dar mai sunt si altele: Viitorul, Gaz Metan, Craiova. E un campionat greu.

Eu vreau sa joc inca un an, apoi vom vedea ce se va intampla. Nu ma gandesc la retragere acum, ma gandesc doar la ce am de facut pe teren. Vom vedea daca voi ramane in staff", a spus Emmanuel Culio dupa FCSB 0-0 CFR Cluj.