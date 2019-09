"Nu stam 100 de ani dupa Tanase, pana invata el fotbal!" Becali, suparat pe jucatorul caruia i-a dat banderola! Pe cine a laudat dupa FCSB - CFR CLUJ 0-0

FCSB si CFR Cluj au remizat in derbyul etapei a 10-a, scor 0-0 pe National Arena. Cristea a trimis in bara la ultima faza a meciului. In finalul primei reprize, Planic a scos de pe linia portii o minge trimisa de Hoban.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a vorbit la finalul partidei de pe National Arena. El l-a criticat pe Florin Tanase si i-a laudat pe Oaida, Ovidiu Popescu, Planic, Cristea si Pantiru. Becali spune ca salvarea FCSB-ului va fi reprezentata de revenirea lui Dennis Man.

Gigi Becali: "Nu stam dupa Tanase 100 de ani pana invata el fotbal"

"De rezultat nu sunt dezamagit, pentru ca asa s-a jucat. Daca n-am avut ocazii... Am avut o bara, un sut...



Sunt dezamagit de atac. Am rezolvat problema apararii, dar sa spunem ca in atac nu-mi fac probleme. Revin Man si Morutan, nu o sa stam 100 de ani dupa Tanase sa invete el fotbal.

Nu se pierd puncte, s-a castigat un punct. Puteam castiga 3 puncte daca eram echipa de anvergura, ceea ce nu suntem acum. Deocamdata suntem in formare. S-a format un mijloc, e bine si in aparare. Dar vor veni Man si Morutan, se va rezolva si in atac.

Nu stiu ce se intampla cu Tanase, parca e aerian, parca e pe alta planeta. O sa vorbesc cu el. Dar nu stam dupa Tanase!

Acum CFR, Craiova si Viitorul or sa joace intre ele. Si or sa joace si cu Gaz Metan! Noi avem de jucat cu ultimele doua clasate si cu Dinamo. Nu ma sperie Dinamo, nu poate sa te sperie. Ok, trebuie sa respecti Dinamo, dar atata tot. Nu e un Dinamo ca pe vremuri. Stiti cum e, la un derby se poate intampla orice, dar cred ca e diferenta destul de mare acum.

Nu sunt multumit de Coman. Nu pot sa spun nici sa sunt nemultumit, dar nici multumit. Astazi a fost de 7, el trebuie sa fie de 10.

Mi-au placut Oaida, Ovidiu Popescu, Planic, Cristea si Pantiru!

Daca era ideea mea sa dea cu tamaie in vestiar v-as fi spus, dar nu a fost. Eu am credinta in inima mea, dar nu oblig oamenii. Tudor si Vintila sunt mai credinciosi ca mine. Dar ce e rau in asta? De ce va suparati voi daca a dat cu tamaie? Va mananca tamaia pe voi?



CFR nu a depasit centrul terenului in prima repriza.

Lasati-l pe Hategan, nu conteaza. O rezolvam, o scoatem la capat. Man rezolva problema FCSB-ului", a spus Gigi Becali