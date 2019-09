FCSB - CFR CLUJ 0-0 | "Am vrut mijloc fara Tanase si punct! PUNCT!" Reactia lui Arges Vintila dupa meciul cu CFR. Cum a explicat alegerile tactice

FCSB si CFR Cluj au remizat, scor 0-0, in derbyul etapei a 10-a. Cristea a dat in bara la ultima faza, dupa ce Culio a trecut si el pe langa gol in final.

Arges Vintila: "Am vrut un mijloc fara Tanase si punct! Punct!"

"Sunt multumit ca am mai pus un punct la zestrea noastra de puncte. Obiectivul nostru este sa adunam puncte, iar astazi am intalnit o echipa foarte buna si pot sa spun ca rezultatul este echitabil. Chiar daca noi am avut ocaziile mai mari, rezultatul este unul echitabil.

Ducem mingea in fata, dar nu reusim sa marcam. Vom lucra la acest aspect si cu siguranta in meciurile urmatoare vom marca.



A fost o formula pe care am ales-o pentru acest joc. Tsoumou este puternic, poate juca si in banda. CFR are o echipa foarte puternica, care joaca cu baloane lungi, aveam nevoie si noi de jucatori puternici.

Am vrut sa folosesc un mijloc fara Tanase. Punct! Sunt multumit de cum a evoluat echipa.

Nu stiu daca Pintilii va fi antrenor secund, el este un jucator experimentat, care poate ajuta echipa. Vom vedea ce se intampla cu Pintilii, sa vedem ce diagnostic are. In plus, Pintilii mai are contract. Timpul le va hotari pe toate.

Vreau sa fac 9 puncte in urmatoarele 3 meciuri. Eu spun ca putem sa facem asta, da.

Gazonul mi s-a parut super la inceput, dar apoi a inceput sa se rupa putin. Dar se poate juca. Nu mut eu echipa, ea trebuie sa joace aici, pentru ca suporterii au venit si avem nevoie de ei.

Vom vedea cand va reveni Dennis Man in functie de evolutia lui la antrenamente. Daca va simti vreo durere, il vom opri. Daca nu va simti, intr-o saptamana sau doua va fi apt sa joace. Trebuie sa vedem in functie de raspunsul sau la antrenament.

Cristi Manea va juca atunci cand va fi 100% din punct de vedere fizic. Atunci va aparea in echipa", a spus Bogdan Arges Vintila dupa FCSB 0-0 CFR Cluj.