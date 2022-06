Culio și-a anunțat retragerea din fotbal! Momentele dificile prin care a trecut preferatul lui Dan Petrescu 

Juan Emmanuel Culio (38 ani) este unul dintre cei mai emblematici jucător din istoria CFR-ului. Din cele 7 titluri din istoria clujenilor, fostul mijlocaș a participat la 6 dintre ele, la fel ca Mario Camora (35 ani).

Adus de Dan Petrescu în toamna anului trecut, Culio a bifat doar 11 meciuri în stagiunea trecută pentru clubul dun Gruia, plecând în Argentina după doar 3 luni. Cu toate acestea, mijlocașul a precizat că nu are în gând să revină la CFR și că și-a încheiat oficial cariera de fotbalist profesionist.

Culio: „Dan Petrescu e ca un tată pentru mine”

„Nu, gata, s-a terminat! Mi-am pus ghetele în cui, cum spuneți voi. Eram foarte obosit psihic și intenția mea era să mă retrag de la CFR. Asta s-a și întâmplat până la urmă, chiar dacă nu exact cum mi-aș fi dorit.

Le sunt recunoscător României și Clujului pentru că mi-au dat șansa să evoluez în Champions League și să fac pasul spre campionate mai puternice, precum cele din Spania sau Turcia. Le mulțumesc și foștilor mei coechipieri, Cadu, Peralta, Tony, Dani, Camora și multor altora! M-au făcut un jucător mai bun și o persoană mai bună.

Îi sunt foarte recunoscător și lui Dan Petrescu, care m-a învățat multe lucruri pe care nu le știam. Adevărul e că Petrescu a fost, în fotbal, ca un tată pentru mine. Chiar și când ne mai certam sau discutam în contradictoriu, întotdeauna o făceam ca un fiu cu tatăl său”, a declarat Juan Emmanuel Culio pentru GSP.

Argentinianul a vorbit și despre problemele familiale care i-au dat bătai de cap în ultimii 3 ani, când mama sa a încetat din viață, iar soția s-a îmbolnăvit.

Culio: „Am simțit că rămân fără aer”

„Adevărul e că ultimii doi-trei ani au fost extrem de dificili. Mulțumită familiei și lui Dumnezeu am reușit să depășim momentul și să încercăm să mergem înainte.

Soția mea e foarte bine, e totul în regulă. Adevărul este că ea e o luptătoare. Am făcut tot ceea ce putea fi făcut să-i fiu alături, să treacă prin lupta asta. A fost o etapă foarte dificilă, dar mulțumesc Cerului că am reușit să trecem peste!

Mi-am pierdut mama, apoi s-a îmbolnăvit soția. Când am aflat de boala ei am simțit că rămân fără aer, că lumea mea se prăbușește. Au fost ani foarte grei. Ne cunoaștem de când eram copii și adevărul e că ea m-a însoțit în toată cariera mea de jucător.

Fără s-o am alături nu cred că aș fi reușit nimic din ceea ce am acum! Ea a fost mereu prezentă, și la bine, și la greu. Pentru că la bine e toată lumea prezentă, când îți e greu rămân foarte puțini oameni lângă tine. Am cunoscut-o la nunta fratelui meu, cu mulți ani în urmă, și de atunci nu ne-am mai despărțit nicio secundă”, a mărturisit Culio.

Culio: „Obișnuiți-vă că CFR e campioană meritorie!”

Totodată, fostul mijlocaș a vorbit și despre succesul CFR-ului pe plan intern. Acesta este de părere că clubul din Gruia nu beneficiază de respectul cuvenit și că lumea vorbește doar de FCSB, Universitatea Craiova și Dinamo, în timp ce performanțele clujenilor sunt secundare.

„Dacă CFR a ieșit 5 ani la rând campioană, asta s-a întâmplat fiindcă a meritat, nu pentru că ar fi fost ajutată. 5 ani la rând, oameni buni! Numărați până la 5 și obișnuiți-vă cu ideea că CFR e o campioană meritorie. Acest club merită mai mult respect din partea tuturor.

Cred că CFR nu e văzută și evaluată la adevărata valoare. Întotdeauna e vorba de Steaua, Craiova, Dinamo și altă echipă, abia apoi vine CFR. Nu înțeleg de ce se întâmplă asta.

CFR a demonstrat în toți acești ani în Liga Campionilor, în Europa League, are multe trofee câștigate. Ar trebui să fie mult mai respectată și e valabil și în cazul lui Petrescu. Lumea zice că stilul CFR-ului nu e spectaculos, însă CFR câștigă întotdeauna cu jocul acesta”, precizat mijlocașul.

De-a lungul carierei, Culio a evoluat pentru Flandria, Almagro, Independiente, Racing Club, La Serena, CFR Cluj, Galatasaray, Orduspor, Mersin İdman Yurdu, Deportivo La Coruna, Al Wasl, Las Palmas, Zaragoza, Mallorca și Quilmes.