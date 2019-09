FCSB - CFR CLUJ 0-0 | Reactia lui Florin Tanase dupa ce Becali l-a anuntat ca "nu-l asteapta 100 de ani sa invete fotbal"

FCSB si CFR Cluj au remizat pe National Arena, scor 0-0. Fiecare dintre echipe a avut cate o ocazie mare de gol: FCSB a dat in bara la ultima faza, prin Cristea.

FCSB si CFR Cluj au remizat in derbyul etapei a 10-a, scor 0-0, iar distanta dintre cele doua rivale ramane de 10 puncte. Gigi Becali l-a criticat pe Florin Tanase, favoritul sau pana acum. "Nu stam 100 de ani dupa Tanase, pana invata el fotbal", a spus patronul FCSB dupa meci. Tanase a inceput meciul ca rezerva si a intrat in minutul 40 in locul accidentatului Pintilii.

Florin Tanase: "Nu-ti pica bine criticile, dar suntem obisnuiti"

Florin Tanase a vorbit foarte pe scurt dupa meci. Cand a ajuns la zona mixta, el s-a scuzat ca trebuie sa ajunga repede la autocar si nu a mai raspuns intrebarilor.

"Nu iti pica bine criticile, dar suntem obisnuiti. A fost decizia antrenorului sa raman pe banca. Puteam castiga la ultima faza, dar parerea mea este ca e un rezultat echitabil", a spus Florin Tanase dupa meci.