FCSB - CFR CLUJ | Dan Petrescu, nici macar pe stadion! Cum conduce antrenorul CFR-ului meciul de pe National Arena: discurs prin telefon la pauza!

FCSB - CFR se joaca de la aceasta ora pe National Arena.

FCSB si CFR Cluj se dueleaza in derby-ul etapei a 10-a a Ligii 1. Campioana CFR are 20 de puncte in clasament, in timp ce rivala ros-albastra are doar 10. Dan Petrescu este suspendat pentru inca 3 meciuri, iar pe banca ardelenilor sta Alin Minteuan.

Dan Petrescu a ales sa vada meciul la televizor, astfel ca el nu a mers nici macar la loja oficiala. El dicteaza totul prin telefon, in incercarea de a conduce echipa catre o victorie impotriva rivalilor.

Petrescu a ispasit o etapa din cele patru de suspendare. El a fost sanctionat pentru ca a facut scandal la meciul pierdut in fata Astrei, scor 2-3. Atunci, Petrescu s-a certat cu Sebastian Coltescu.