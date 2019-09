FCSB - CFR CLUJ | "Nu mai pot!" Cosmar pentru Pintilii: capitanul FCSB s-a accidentat din nou, iar cariera sa pare in pericol

Mihai Pintilii (34 de ani) s-a accidentat din nou.

Nici nu a iesit bine de la "infirmerie", ca a va vizita din nou doctorul! Mihai Pintilii, capitanul FCSB, s-a accidentat din nou. El a fost schimbat in minutul 40 al meciului FCSB - CFR Cluj.

Mihai Pintilii s-a accidentat in mai multa randuri in ultimul an, stand o buna perioada in afara terenului de fotbal.

Pintilii a jucat doar 9 meciuri in sezonul trecut al Ligii 1.

"Nu mai pot!", le-a spus Pintilii oamenilor din staff, dupa ce a iesit la marginea terenului.

Bogdan Arges Vintila l-a trimis in locul lui Pintilii pe Florin Tanase.