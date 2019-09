FCSB - CFR CLUJ 0-0 | "I-am zis sa ne mai ajute meciul asta si gata!" Pintilii, ultima partida la FCSB?! Anuntul facut de Becali dupa accidentarea veteranului

Mihai Pintilii (34 de ani) s-a accidentat din nou, iar viitorul sau pe terenul de fotbal este incert.

FCSB si CFR Cluj au remizat pe National Arena, scor 0-0. Mihai Pintilii, capitanul FCSB-ului, s-a accidentat dupa jumatate de ora, iar in minutul 40 a fost inlocuit cu Florin Tanase. Gigi Becali spune ca a discutat cu Pintilii inca dinaintea partidei si i-a propus ca dupa retragere sa ramana in stafful echipei.

Gigi Becali: "L-am rugat pe Pintilii sa ne mai ajute si cu CFR! El va ramane oricum la echipa"

Gigi Becali spune ca acesta ar putea fi ultimul meci al lui Pintilii la FCSB. In cazul in care accidentarea sa este grava, acesta s-ar putea retrage. Pintilii are rezervat un loc in stafful echipei.

"Cu Pintilii am vorbit si i-am spus ca e ultimul meci la care vreau sa ma ajute. Daca a facut recidiva, nu cred ca mai are... In plus, revin Nedelcu si ceilalti.

O sa-l tinem in staff pe Pintilii", a spus Gigi Becali dupa FCSB 0-0 CFR Cluj.