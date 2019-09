FCSB - CFR CLUJ | Penalty neacordat de Hategan? Singura faza controversata a primei reprize: Planic a acuzat o lovitura in figura aplicata de Arlauskis

O faza controversata a avut loc in minutul 28 al meciului dintre FCSB si CFR Cluj, derby-ul etapei a 10-a.

FCSB - CFR Cluj se joaca de la aceasta ora pe National Arena. La pauza, scorul este 0-0. Prima repriza a avut parte de o faza controversata.

In minutul 28 al partidei, FCSB a avut o faza in careul advers. Dupa o centrare din corner, Planic s-a prabusit in apropierea portii lui Arlauskis. Fundasul sarb a acuzat o lovitura in fata aplicata de Arlauskis.

Ovidiu Hategan a lasat jocul sa continue, iar reluarile sunt de partea sa. Planic a fost atins de Arlauskis, dar portarul CFR-ului a iesit sa boxeze mingea. El se afla in zona protejata de 6 metri si nu a parut sa aiba intentia de a-l lovi pe Planic.