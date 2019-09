FCSB - CFR CLUJ 0-0 | "El rezolva problema FCSB-ului! O scoatem la capat" Fotbalistul asteptat cu nerabdare de Gigi Becali in primul 11

FCSB si CFR Cluj au remizat in derbyul etapei a 10-a, scor 0-0. Cristea a dat mingea in transversala la ultima faza a meciului. CFR a ratat o sansa mare in finalul primei reprize, cand Planic a respins de pe linia portii. Balgradean era batut.

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat pe Florin Tanase, spunand ca acesta este "de pe alta planeta". Latifundiarul din Pipera a mai spus ca "FCSB nu sta dupa Tanase" si ca jocul echipei se va schimba dupa revenirea lui Dennis Man.

Gigi Becali: "Man rezolva problema FCSB-ului"

Gigi Becali spune ca FCSB va fi in curand in efectiv complet. Cu Man si Morutan, echipa va fi letala in ofensiva, crede patronul ros-albastrilor.

"Vor reveni Man si Morutan, nu o sa stam 100 de ani dupa Tanase sa invete el fotbal.

(...)

O rezolvam, o scoatem la capat. Man rezolva problema FCSB-ului", a spus Gigi Becali.