FCSB - CFR CLUJ | Gigi Becali, pe stadion dupa multa vreme: "E cel mai important meci de anul asta!" Ce se va intampla in cazul unei infrangeri

Gigi Becali a mers din nou la un meci al FCSB-ului dupa multa vreme.

Gigi Becali (61 de ani), patronul FCSB, a mers pe National Arena la derby-ul cu CFR Cluj. El nu a mai vazut echipa "pe viu" in timpul in care FCSB a jucat la Pitesti si Giurgiu.

Gigi Becali: "E cel mai important meci de anul asta"

"E cel mai important meci din anul asta. Cu Clinceni, cu Chindia si cu Dinamo sunt mai usoare, eu asa zic. Urmeaza inca sapte meciuri, zic eu accesibile. Daca nu castigam meciul asta, le putem castiga pe celelalte 10 si putem face 30 de puncte", a spus Becali inaintea partidei cu CFR.

Becali a mai spus ca CFR Cluj a invins o echipa de rezerve a lui Lazio.

"Lazio...ce?! A venit cu toata echipa? N-a venit cu toata echipa, stati sa vedeti ce or sa pateasca in Italia. 11 metri inventat, vad ca primesc penalty-uri si in Europa. Ma astept la cel mai mult de la Florinel Coman, el e jolly joker", a mai spus Becali.