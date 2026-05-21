Prinţul William, care a asistat la Istanbul la finala Europa League, Aston Villa - Freiburg 3-0, este de părere că pentru echipa din Birmingham a fost o seară incredibilă şi a transmis un mesaj pentru unul dintre jucători.

"O seară incredibilă!! Felicitări enorme tuturor jucătorilor, echipei, staff-ului şi tuturor celor legaţi de club! 44 de ani de la ultimul trofeu european!

Un salut special pentru Boubacar Kamara, care a fost accidentat, dar este o parte integrantă a echipei noastre şi a ajutat la punerea bazelor acestui succes" a fost mesajul prinţului William, conform news.ro.

Aston Villa, trofeu așteptat de decenii

Pentru echipa engleză este un trofeu aşteptat de mulţi ani, primul după trei decenii, după ce în 1996 Aston Villa câştiga în plan intern Cupa Ligii Angliei.

Pentru Aston Villa a fost prima finală continentală de când a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1982.