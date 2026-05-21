Florin Prunea a dat verdictul despre Marius Baciu la FCSB

Antrenorul de 57 de ani are obiectivul de a califica echipa în preliminariile Conference League.

Marius Baciu este noul tehnician de la FCSB , după ce a semnat cu formația roș-albastră până în vara lui 2026.

Fostul portar al „Generației de Aur” a fost întrebat despre numirea lui Marius Baciu la FCSB și a recunoscut că și-ar dori ca fostul fundaș al „roș-albaștrilor” să reușească.

Cu toate acestea, Florin Prunea e de părere că Baciu a fost numit conjunctural la FCSB, iar după barajul pentru Conference League va fi înlocuit.

„Mi-aș dori să reușească. Mie nu mi-a displăcut ca antrneor când a apărut el. Este un fost căpitan de echipă. A transpirat pentru echipă. A avut un început promițător.

Este o alegere numai pentru acest baraj, zic eu. Eu cred că vor aduce un alt antrenor, până la urmă”, a spus Florin Prunea, conform Digi Sport.

Prioritatea lui Marius Baciu

Întrebat ce stil preferă, ofensiv sau defensiv, noul tehnician al roș-albaștrilor a vorbit despre un echilibru în ambele faze de joc prin organizare și disciplină.

Totuși, Baciu, fost fundaș central, a subliniat că baza unei echipe este defensiva, iar, prin urmare, fiecare antrenament de la FCSB va începe tratând problemele din apărare.

Baciu: „Poți să faci casa prima dată cu acoperișul?”

„Un antrenor nu poate să fie defensiv sau ofensiv. Eu o să fiu un antrenor care se adaptează exact la ce va trebui la meciul respectiv. Mă voi adapta la ce ne interesează. O să fiu și foarte defensiv, și foarte ofensiv. Asta încerc să fac! Sunt două faze care ne interesează.

Dumnealui (n.r.- lui Gigi Becali) îi place posesia și m-a adus pentru organizarea jocului. Îmi place organizarea jocului și sper să fim o echipă foarte disciplinată în primul rând. Să scoatem ce are jucătorul nostru mai bun și defensiv, și ofensiv.

Poți să faci casa prima dată cu acoperișul? N-are cum, că nu merge! Prefer să fac fundația foarte solidă. Orice antrenament începe cu partea defensiva și se va termina cu partea ofensivă”, a declarat Marius Baciu, la prima sa conferință de presă ca antrenor principal la FCSB.

Luni seară, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a confirmat faptul că Marius Baciu va fi noul antrenor al grupării roș-albastre, căruia îi va oferi un salariu de 10.000 de euro pe lună.

La o zi de la confirmarea lui Gigi Becali a venit și anunțul oficial al lui FCSB cu privire la numirea lui Marius Baciu.

„Bine ai venit, Marius Baciu! FCSB anunță că, începând de marți, 19 mai, Marius Baciu este noul antrenor principal al echipei noastre.

Fostul căpitan al Stelei, în tricoul căreia a câștigat trei titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale României, va avea un staff format din Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, cărora li se vor adăuga Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Noul nostru tehnician va participa miercuri, începând cu ora 17:00, la prima conferință de presă din această postură, la Baza Sportivă FCSB.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes!”, a scris FCSB.