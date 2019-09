25 de meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. Chelsea - Liverpool si AC Milan - Inter, printre partidele de interes

Din articol Meciuri de urmarit in Europa

Tot in aceasta etapa se joaca mai multe derby-uri in Europa.

Si aceasta saptamana programeaza meciuri interesante in Europa:„Derby della Madonnina” in Italia (AC Milan - Inter Milano), „Modern Derby” in Anglia (Chelsea - Liverpool), "De Topper" in Olanda (PSV - Ajax), "Veciti derbi" in Serbia (Partizan - Steaua Rosie), un derby al Sofiei (Slavia - Levski), meciuri de titlu in Franta (Lyon - PSG), Elvetia (Young Boys - FC Basel), Danemarca (Copenhaga - Midtjylland) si Austria (Linz - Salzburg), „Prazske derby” in Cehia (Sparta - Slavia), „Mitera Ton Machon” in Grecia (Panathinaikos - Olympiakos) si multe alte intalniri tari.

Leicester - Tottenham (Anglia, Premier League, sambata, 21 septembrie, 14.30)

Werder Bremen - RB Leipzig (Germania, Bundesliga, sambata, 21 septembrie, 19.30)

Atletico Madrid - Celta Vigo (Spania, La Liga, sambata, 21 septembrie, 19.30)

Slavia Sofia - Levski Sofia (Bulgaria, A PFG, sambata, 21 septembrie, 20.00)

AC Milan - Inter Milano (Italia, Serie A, sambata, 21 septembrie, 21.45)

Granada - FC Barcelona (Spania, La Liga, sambata, 21 septembrie, 22.00)

Rennes - Lille (Franta, Ligue 1, duminica, 22 septembrie, 16.00)

West Ham United - Manchester United (Anglia, Premier League, duminica, 22 septembrie, 16.00)

Young Boys Berna - FC Basel (Elvetia, Super League, duminica, 22 septembrie, 17.00)

PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam (Olanda, Eredivisie, duminica, 22 septembrie, 17.45)

LASK Linz - RB Salzburg (Austria, Osterreichische Bundesliga, duminica, 22 septembrie, 18.00)

Chelsea - Liverpool (Anglia, Premier League, duminica, 22 septembrie, 18.30)

PAOK Salonic - Aris Salonic (Grecia, Super League, duminica, 22 septembrie, 18.30)

Club Brugge - Anderlecht (Belgia, Pro League, duminica, 22 septembrie, 19.00)

TSKA Moscova - FK Krasnodar (Rusia, Premier League, duminica, 22 septembrie, 19.00)

Sparta Praga - Slavia Praga (Cehia, Czech Liga, duminica, 22 septembrie, 19.00)

FC Copenhaga - Midtjylland (Danemarca, Superligaen, duminica, 22 septembrie, 19.00)

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (Germania, Bundesliga, duminica, 22 septembrie, 19.00)

Partizan Belgrad - Steaua Rosie Belgrad (Serbia, Super Liga, duminica, 22 septembrie, 19.00)

Atalanta - Fiorentina (Italia, Serie A, duminica, 22 septembrie, 19.00)

Panathinaikos - Olympiakos (Grecia, Super League, duminica, 22 septembrie, 20.30)

FC Sevilla - Real Madrid (Spania, La Liga, duminica, 22 septembrie, 22.00)

Olympique Lyon - PSG (Franta, Ligue 1, duminica, 22 septembrie, 22.00)

Besiktas - Istanbul BB (Turcia, Super Lig, luni, 23 septembrie, 20.00)

Sporting Lisabona - Famalicao (Portugalia, Liga Sagres, luni, 23 septembrie, 23.00)