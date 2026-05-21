MM Stoica nu l-a iertat pe Bogdan Andone: „El să nu uite că ne-a lăsat pe noi”

Fostul fotbalist de la FCSB a semnat până în vara lui 2027 și are ca obiectiv calificarea formației bucureștene în preliminariile Conference League.

FCSB l-a numit în funcția de antrenor principal pe Marius Baciu , iar acesta a avut prima conferită de presă din postura de nou tehnician al echipei.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a detaliat cum au decurs negocierile cu Bogdan Andone, prima variantă de antrenor pe care a avut-o FCSB.

MM Stoica a dezvăluit că antrenorul lui FC Argeș nu a fost lăsat să plece de Dani Coman. Cu toate acestea, oficialul de la FCSB a amintit de momentul plecării lui Bogdan Andone de la formația roș-albastră.

„A explicat Gigi, prima discuție a avut-o cu Bogdan Andone. E de notorietate relația mea cu Bogdan Andone, dar sunt puțin dezamăgit. E foarte frumos când spune că nu îl lasă pe Dani Coman la jumătatea drumului.

Dar el să nu uite că ne-a lăsat pe noi la început de drum. El a fost secund la noi, apoi i l-am propus lui Gigi antrenor principal.

A început campionatul ca principal, după care fără să spună nimic a plecat lăsându-ne la început de drum, nu la jumătate. A ieșit și a declarat că pleacă înainte să ne spună nouă. Păi e frumos?

Mai ales că era după un meci pierdut la Giurgiu, dar era în dublă manșă și ne-am calificat. Am bătut 3-0 în Armenia. Doar dezamăgit, nimic altceva.

Vorbise cu Gigi și își dăduse acceptul. Problema s-a pus doar dacă nu ar fi fost de acord Dani să plece și atunci a explicat Gigi ce trebuie să facă pentru a pleca. A zis că vorbește, că nu știu ce. În fine… Aici măcar Bogdan Andone nu s-a autopropus”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica nu îi dă șanse Craiovei în Champions League

Stoica a recunoscut că echipa din Bănie a meritat campionatul, însă chiar și așa în privința UCL a fost de neînduplecat. Oficialul celor de la FCSB a acordat procente mai bune pentru accederea oltenilor în Europa League, 34,9%, și în Conference League, 65%.

„Universitatea Craiova a meritat pe deplin titlul. Dar are zero șanse în Champions League. 0,01% șanse să se califice în faza principală a Champions League.

Eu zic așa: 65% Conference, 34,9% Europa League, 0,1% Champions League. Eu știu ce înseamnă play-off de Champions League, cu oricine joci. Slovan Bratislava s-ar putea să fie spulberată de alte echipe în turul 3, nu o văd în play-off, să fie adversar pentru Craiova. Știu cu ce se mănâncă astea.

Stoica: „Asta a însemnat enorm”

O chestie extrem de importantă, poate cea mai importantă pentru sezonul Craiovei, este faptul că a schimbat sistemul. Dacă Universitatea Craiova rămânea în 4, nu avea niciodată rezultatele astea. Având fundași centrali, a jucat cu 3 fundași centrali, iar asta a însemnat enorm”, a declarat Mihai Stoica, la televiziunea Prima Sport.

Datorită parcursului din acest sezon de Conference League, unde oltenii au ajuns în faza principală, echipa din Bănie beneficiază acum de un coeficient care îi va permite să fie cap de serie în primul tur.