Prezent la emisiunea Execuții Matinale, agentul de jucători s-a arătat contrariat de parcursul formației constănțene. Potrivit Victor Becali, lipsa de atitudine a condus clubul în subsolul clasamentului, impresarul luându-le apărarea pentru situația actuală lui Gică Popescu și antrenorului Flavius Stoican.

„Este greu de găsit un vinovat. Acolo cred că sunt și alte probleme cu suporterii, nu cred că fac așa ceva de capul lor. Nu sunt de vină Gică Popescu sau Flavius Stoican. Într-un moment de genul acesta, cu miză mare, chiar poți să nu ai luciditate, se întâmplă. Parcă le era frică, e greu de înțeles, cred că nici ei nu înțeleg exact. Au jucători cu experiență mare, dar fotbalul nu se joacă doar cu numele, trebuie implicare, dăruire, atitudine”, a spus Victor Becali.

Un sistem competițional plin de lacune

Pe lângă situația de la Constanța, impresarul a pus sub semnul întrebării regulile din fotbalul intern, amintind de cazurile echipelor fără drept de promovare, de prezența Chindiei la baraj, dar și de situația de la Petrolul Ploiești.

„S-a salvat Petrolul, care a luat 5-1 acasă, acesta este fotbalul. O să ajungem ca o echipă care retrogradează să joace în Europa, noi suntem specialiști la așa ceva. Dacă nu ai drept de promovare, la revedere, acasă. Pentru ce să joci? De ce să se cheltuie bani? (...) Și cu licența este la fel: dacă la începutul sezonului nu ai bugetul asigurat, nu ai ce căuta acolo, nu iei licența”, a transmis agentul.

În ceea ce privește echipele aflate în fruntea clasamentului, el a menționat că Dinamo și-a meritat poziția a patra și ar fi putut obține rezultate chiar mai bune cu un plus de atenție.

Mai mult, impresarul a vorbit și despre disputa de identitate dintre CSA Steaua și FCSB, Becali i-a luat apărarea actualului patron al roș-albaștrilor, reamintind contextul în care a fost preluat clubul.

„Eu cunosc bine povestea de la Steaua, atunci când s-a desprins de club. (...) Că le place unora sau nu, dacă Gigi Becali nu ar fi fost, despre echipa aceasta s-ar fi vorbit de mult la trecut”, a zis acesta în încheiere.